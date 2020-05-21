Двоє колишніх бійців спецпідрозділу "Беркут" підозрюються в штучному створенні доказів проти мітингувальників під час протестів на Майдані.

Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

За інформацією слідства, 20 січня 2014 року зранку група “тітушек” затримала трьох учасників протесту на Майдані, які прямували додому, в Києві на вулиці Лаврській.

Співробітниками спецпідрозділу “Беркут” на учасників протесту були складені рапорти і слідчому були надані завідомо неправдиві показання про те, що учасників протесту затримали на вулиці Грушевського під час скоєння злочину по ходу гарячої фази протестів.

Колишнім співробітникам міліції інкримінується незаконне перешкоджання організації та проведенню мітингів, а також надання завідомо неправдивих показань зі створенням штучних доказів звинувачення.