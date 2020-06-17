Про це повідомляється на сторінці юридичної компанії “Міллер” в Facebook.
“Отримали офіційну відповідь від НАБУ з приводу відкриття ще двох кримінальних проваджень за заявою Гео Лероса: за ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) і за ст. 369-2 КК України (зловживання впливом)”, – сказано в повідомленні.
У компанії наголосили, що причиною звернення до НАБУ є ряд обставин, які стали відомі Гео Леросу і свідчать про злочини, до вчинення яких може бути причетний голова Офісу президента Андрій Єрмак.
“Зокрема, з досліджених даних зафіксовано, що в діях Дениса Єрмака, ймовірно, присутнє зловживання впливом, оскільки сам Денис Єрмак не є особою, уповноваженою на виконання функцій держави, однак міг отримати грошові кошти за вплив на свого брата Андрія Єрмака”, – нагадують юристи.
Як повідомлялося раніше, в березні нардеп від “Слуги народу” Гео Лерос оприлюднив серію відео, як нібито брат глави ОПУ Андрія Єрмака — Денис Єрмак — “торгує” держпосадами та обговорює кандидатів. Лерос звинуватив Єрмака в корупції і направив з цього приводу звернення до НАБУ.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура зареєструвала кримінальне провадження в зв’язку з можливими корупційними діями брата голови ОП.
А Державне бюро розслідувань у зв’язку з публікацією відео відкрило кримінальне провадження за 4 статтями проти Лероса. 3 квітня його викликали на допит.
- Голова Офісу Президента Андрій Єрмак просив генпрокурора Ірину Венедіктову “об’єктивно і не затягуючи” розібратися в справі про публікацію компрометувальних відеозаписів проти його брата нардепом Гео Леросом.
- Більшість українців з тих, які знають про скандал із записами брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, вважають, що Президент повинен або відправити його у відставку, або усунути на час розслідування.