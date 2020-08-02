Про це повідомляє CNN.
Літак Cessna, на борту якого перебувало понад 500 кілограм кокаїну, впав при спробі злетіти в Папуа-Новій Гвінеї. Через аварію правоохоронці викрили злочинний синдикат в Мельбурні.
У федеральній поліції Австралії заявили, що “жадібність зіграла ключову роль в діяльності синдикату”, і додали, що “не виключено, що вага кокаїну вплинув на здатність літака злетіти”.
В результаті аварії в австралійських штатах Квінсленд та Вікторія заарештували п’ять осіб, яких підозрюють у спробі транспортувати кокаїн.
У поліції повідомили, що вартість кокаїну становить приблизно в 57 мільйонів доларів США.
“Беручи до уваги існуючі обмеження на поїздки між штатами через COVID-19, спроба імпортувати наркотики в Австралію показує, наскільки жадібної може бути організована злочинність”, – заявив заступник комісара Ян Маккартні.
Заарештованим підозрюваним пред’явили звинувачення в скоєнні різних злочинів. Одному з них пред’явлено звинувачення, як керівнику злочинного синдикату і відмиванні грошей на суму понад 1 млн австралійських доларів (понад 700 тис. Доларів США). Також поліція конфіскувала ряд активів на загальну суму 3,5 млн австралійських доларів (2,5 млн доларів США).
- Раніше повідомлялося, що у місті Везель на північному заході Німеччини легкий літак TL 96 впав на житловий будинок, в результаті чого постраждало троє осіб.