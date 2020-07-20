Поліція Київської області відкрила шість кримінальних проваджень за фактом проведення багатолюдної вечірки на баржі Queen Kyiv.

Про це #Буквам розповіли в пресслужбі поліції Київської області.

Так, розважальний захід проходило на баржі в Київському водосховищі – територія Вишгородського району.

“Місцева поліція, а також водна поліція виявили баржу з ілюмінацією і музикою. Зараз вирішується питання про арешт транспортного засобу і майна.

Сама подія розвивалося наступним чином – це було анонсоване захід. Баржа вирушила з Києва на території Київського водосховища. На ній на той момент знаходилося близько 500 чоловік – це разом з адміністрацією і обслуговуючим персоналом”, – розповіли в пресслужбі.

У поліції підкреслили, що ця баржа призначалася для перевезення вантажів, а не людей, тому її модернізували.

Поліція відкрила шість кримінальних проваджень:

стаття 293 – групове порушення громадського порядку;

стаття 276 – порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту;

стаття 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь;

стаття 356 – самоуправство;

стаття 364-1 – зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми;

Замах на злочин – порушення правил кораблеводіння.

Зараз поліція встановлює коло осіб, причетних до організації нічного дозвілля, який порушив правила адаптивного карантину.

У пресслужбі підкреслили, що вечірка тривала до першої години ночі, так як прибула поліція, хоча в анонсі було заплановано до сьомої ранку.

Нагадаємо, 17 травня в ресторані Queen також пройшла вечірка, на якій були присутні багато гостей. На наступний день мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу розкритикував такі дії власників ресторану.

Комплекс Queen належить російському ресторанному холдингу Bulldozer Group.

Власник Bulldozer Group – москвич Олександр Орлов. На офіційному сайті Bulldozer Group, зазначено, що холдинг управляє декількома десятками ресторанів по всьому світу, і серед них закладу в Росії, Україні, Казахстані, Китаї і ОАЕ.

Раніше депутати фракції “Слуга народу” веселилися в столичному ресторані PM HALL під пісню виконавця Поліграф ШарікOFF “Чорний бумер”. За припущенням, в ресторані веселилися голова фракції Давид Арахамія і його колега Олександр Корнієнко.