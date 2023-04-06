Про це повідомило The Times of Israel.

Решту ракет збила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Поки що не названо кількість ракет, які знищили військові.

Щонайменше п’ять ракет влучили по території країни. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав оперативну нараду із керівниками силових структур та військовими для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю.

Останній масштабний запуск ракет по Ізраїлю з Лівану фіксували ще у 2006 році. Під час Другої ліванської війни за 10 хвилин було випущено близько 100 ракет.

Також у серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет по півночі Ізраїлю.