Щонайменше п’ять ракет влучили по території країни. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

Решту ракет збила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Поки що не названо кількість ракет, які знищили військові.

Footage of Iron Dome interceptor missiles over northern Israel amid rocket barrages from Lebanon. pic.twitter.com/ETfULdecJo

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) April 6, 2023