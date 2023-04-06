Про це повідомило The Times of Israel.

Щонайменше п’ять ракет влучили по території країни. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі.

Решту ракет збила система протиповітряної оборони “Залізний купол”. Поки що не названо кількість ракет, які знищили військові.

Прем’єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав оперативну нараду із керівниками силових структур та військовими для оцінки ситуації на півночі Ізраїлю.

Останній масштабний запуск ракет по Ізраїлю з Лівану фіксували ще у 2006 році. Під час Другої ліванської війни за 10 хвилин було випущено близько 100 ракет.

Також у серпні 2021 року Хезболла випустила 19 ракет по півночі Ізраїлю.