Про це під час брифингу заявив мер Києва Віталій Кличко.
“Як ви знаєте, громадський транспорт столиці з сьогоднішнього дня працює в режимі обмежень. А це значить – не для всіх пасажирів. У нинішній ситуації транспорт повинен забезпечить перевезення тих, хто задіяний в критичній інфраструктурі міста: медпрацівників, правоохоронців, персонал продовольчих магазинів і аптек, рятувальників, працівників житлово-комунального господарства. Все ті, кому дуже треба на роботу, можуть користуватися приватним транспортом – таксі, або транспортом, який організувало підприємство”, – зазначив Кличко.
Також мер наголосив, що дітям категорично забороняється гуляти на дитячих майданчиках.
“Все дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого бракує свідомості і відповідальності, будуть платити штрафи”, – сказав Кличко.
З 4-ї хвилини 45 секунд
Нагадаємо, що з 18 березня в Україні припинилося здійснення всіх приміських і міжміських пасажирських перевезень. При цьому їздити можна на особистому транспорті.
У Чернівецькій області на кордоні з іншими областями встановили п’ять санітарних блокпостів, щоб запобігти поширенню коронавируса. На блокпостах проводитимуть температурний скринінг і роздавати інформаційні брошури.
- З 20 березня уряд затвердив введення режиму надзвичайної ситуації в Києві, а також Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Також рішення про введення режиму НС прийняли місцеві органи самоврядування Радомишлі (Житомирська область) та Київській області
- У Тернопільській та Донецькій областях запровадили режим надзвичайної ситуації через поширення коронавірусу COVID-19.
- З 23 березня в громадський транспорт Києва може зайти тільки певна категорія пасажирів і лише за спецперепустками, які видають в КМДА або районних управліннях.