Про це під час брифингу заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Як ви знаєте, громадський транспорт столиці з сьогоднішнього дня працює в режимі обмежень. А це значить – не для всіх пасажирів. У нинішній ситуації транспорт повинен забезпечить перевезення тих, хто задіяний в критичній інфраструктурі міста: медпрацівників, правоохоронців, персонал продовольчих магазинів і аптек, рятувальників, працівників житлово-комунального господарства. Все ті, кому дуже треба на роботу, можуть користуватися приватним транспортом – таксі, або транспортом, який організувало підприємство”, – зазначив Кличко.

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Також мер наголосив, що дітям категорично забороняється гуляти на дитячих майданчиках.

“Все дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого бракує свідомості і відповідальності, будуть платити штрафи”, – сказав Кличко.

З 4-ї хвилини 45 секунд

Нагадаємо, що з 18 березня в Україні припинилося здійснення всіх приміських і міжміських пасажирських перевезень. При цьому їздити можна на особистому транспорті.

У Чернівецькій області на кордоні з іншими областями встановили п’ять санітарних блокпостів, щоб запобігти поширенню коронавируса. На блокпостах проводитимуть температурний скринінг і роздавати інформаційні брошури.