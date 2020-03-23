З сьогоднішнього дня по Києву всім категоріям громадян, у яких немає спецперепусток, можна пересуватися тільки на таксі або особистому транспорті.

Про це під час брифингу заявив мер Києва Віталій Кличко.

“Як ви знаєте, громадський транспорт столиці з сьогоднішнього дня працює в режимі обмежень. А це значить – не для всіх пасажирів. У нинішній ситуації транспорт повинен забезпечить перевезення тих, хто задіяний в критичній інфраструктурі міста: медпрацівників, правоохоронців, персонал продовольчих магазинів і аптек, рятувальників, працівників житлово-комунального господарства. Все ті, кому дуже треба на роботу, можуть користуватися приватним транспортом – таксі, або транспортом, який організувало підприємство”, – зазначив Кличко.

Також мер наголосив, що дітям категорично забороняється гуляти на дитячих майданчиках.

“Все дитячі майданчики закриті для відвідування. Будь ласка, не порушуйте правил. Ті, у кого бракує свідомості і відповідальності, будуть платити штрафи”, – сказав Кличко.

<noscript><iframe title="23.03.2020 Прес-брифінг Віталія Кличка" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/urmWAXEHGvI?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></noscript>

З 4-ї хвилини 45 секунд

Нагадаємо, що з 18 березня в Україні припинилося здійснення всіх приміських і міжміських пасажирських перевезень. При цьому їздити можна на особистому транспорті.

У Чернівецькій області на кордоні з іншими областями встановили п’ять санітарних блокпостів, щоб запобігти поширенню коронавируса. На блокпостах проводитимуть температурний скринінг і роздавати інформаційні брошури.