Про це розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін, повідомляє прес-служба НДІ.

За словами Рувіна, який є головою комісії з розслідування катастрофи, група з 45 українських експертів, яка вирушила на місце аварії літака “Міжнародних авіаліній України” на наступний день після трагедії, раніше інших груп фахівців з’ясувала справжню причину трагедії.

Це вдалося зробити завдяки знайденим на місці катастрофи літака особистим речам пасажирів рейсу, на яких було видно сліди вибуху ракети.

“Ми поставили запитання: де з останків могли перебувати мобільні телефони або якісь гаджети, на яких зазвичай в останні хвилини пишуть СМС або ще щось, завдяки чому могли було б зрозуміти, що трапилося. … На місці збірки уламків літака ми знайшли кілька планшетів, останків мобільних телефонів, сумки з документами, картками. У них ми побачили наслідки дії вражаючих елементів та якогось іншого чинника. Потім, вже під час огляду кожної деталі літака, нами були визначені та виявлені місця, де попадали вражають елементи якоїсь ракети або вибухового пристрою. Також ми розклали всі елементи таким чином, як вони стояли на літаку. Тоді нам стало зрозуміло, що сталося, як сталося і яким чином. Це було 10 числа (через два дні після трагедії – ред.)”, — сказав він.

За словами Рувіна, після того, як українські фахівці повідомили про це іранським правоохоронцям, вони заборонили будь-що фотографувати та відмовляли в допуску до місця аварії.

“Представники іранської влади це побачили, приїхало дуже багато машин з представниками, вони з нами подивилися, попросили накрити плівкою, не знімати на мобільні телефони та сказали:” Завтра будемо розбиратися”. А вранці о 9 годині ми домовилися, що приїдемо, нас уже не пускали. Пустили вже після 11 години, представників уже ніяких не було, і було офіційно заявлено, що літак збила ракета іранських Військово-повітряних сил”, — розповів голова комісії з розслідування.

Раніше секретар РНБО Олексій Данилов розповів, що українська сторона мала докази ракетного удару по літаку авіакомпанії МАУ в Ірані ще до офіційного визнання провини цією країною і до заяв інших країн. Журналісти американського видання The Washington Post повідомляли, що Україна знала, що рейс 752 був збитий, але уникала різкої критики Ірану, щоб забезпечити його співробітництво в розслідуванні.