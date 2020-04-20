Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк заявив, що за порушення карантину на Великдень в храмах Московського патріархату відкрито 5 кримінальних проваджень.

Про це Шкіряк повідомляє на своїй сторінці в Facebook.

“Великдень. Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адмінпротоколів – все РПЦ в Україні“, – написав він.

Водночас 19 квітня прес-служба Міністерства внутрішніх справ повідомляла про відкриття двох кримінальних проваджень за порушення карантину на Великдень у Святогірській Свято-Успенській і Почаївській Свято-Успенської лаври (обидва монастирі належать Московському патріархату).

“Богослужіння в храмах відбулися з порушеннями карантинних обмежень: і в Святогірській Свято-Успенській лаврі, і в Почаївській Свято-Успенській лаврі під час служби знаходилася велика кількість осіб, які не дотримувались соціальної дистанції, при цьому частина з них не використовувала засоби індивідуального захисту” , – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що провадження були відкриті за статтею кримінального кодексу “порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням”, яка передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.