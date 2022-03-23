Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Постраждалих чи загиблих серед людей немає. Населений пункт не називали, аби не коригувати вогонь ворога. Війська РФ вдаються до повітряних атак, оскільки зазнали невдачі на суходолі.

“Після успіхів наших Збройних Сил у сусідній області противник вирішив обстрілювати нас ракетами”, – заявив Марченко.

Голова зазначив, що у такий спосіб ворог вдається до психологічних операцій, і масово поширює фейки для дестабілізації в області. Максим Марченко закликав лише перевіреній та офіційній інформації.