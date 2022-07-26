Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.
Літаки базуються на аеродромі “Ахтубінськ”, що в Астраханській області. Вони завдали удари близько 04:30. Три літаки випустили ракети Х-59. П’ять ракет скерували переважно по Одеській області, району Затоки та в інші місця.
Через близько пів години вони завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря. Для цього залучили одразу десять далеких бомбардувальників Ту-22М3.
“Вже в районі 5:00, через пів години, відразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування – на півночі від України, аеродром “Шайківка”, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, район Затоки, де розміщується всім відомий міст“, – повідомив Юрій Ігнат.
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