Про це повідомив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу.

Літаки базуються на аеродромі “Ахтубінськ”, що в Астраханській області. Вони завдали удари близько 04:30. Три літаки випустили ракети Х-59. П’ять ракет скерували переважно по Одеській області, району Затоки та в інші місця.

Через близько пів години вони завдали ще вісім ударів ракетами Х-22 з акваторії Чорного моря. Для цього залучили одразу десять далеких бомбардувальників Ту-22М3.

“Вже в районі 5:00, через пів години, відразу ж 10 літаків Ту-22М3, це далекі бомбардувальники, район їх базування – на півночі від України, аеродром “Шайківка”, Росія. Вони перелетіли в акваторію Чорного моря і звідти теж завдали 8 ударів ракетами Х-22. Переважно теж по Одеській області, район Затоки, де розміщується всім відомий міст“, – повідомив Юрій Ігнат.