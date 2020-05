Про це йдеться в матеріалах міжнародних видань Elpais, RFI, DW.

Зокрема, в цю суботу пройшли протести “жовтих жилетів” в Монпельє (Франція). В ході акцій пройшли кілька сутичок з поліцією. Водночас, у Франції триває дія обмежень на публічні збори. Після ослаблення правил дозволено збиратися групами не більше 10 осіб.

Напередодні в Парижі пройшли демонстрації проти дій поліцейських. За даними RFI, демонстрація, в якій взяли участь близько 250 осіб, пройшла в перший день ослаблення карантину.

Учасники зібралися в районі Сен-Сен-Дені, на північний схід від Парижа проти безчинства поліцейських.

On l’a fait on a tenu ce rassemblement contre les #ViolencesPolicieres malgré la nasse malgré les menaces d’arrestation et d’interpellation bravo à toutes celles et ceux qui ont soutenu cette démarche dès le début

Merci à toutes celles et ceux qui sont venu.e.s pic.twitter.com/gmCTEpvJwy

