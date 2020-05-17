Після ослаблення обмежень у зв'язку з COVID-19, в країнах ЄС пройшли акції протесту. Зокрема, демонстрації поновилися у Франції, Німеччині та Іспанії.

Про це йдеться в матеріалах міжнародних видань Elpais, RFI, DW.

Зокрема, в цю суботу пройшли протести “жовтих жилетів” в Монпельє (Франція). В ході акцій пройшли кілька сутичок з поліцією. Водночас, у Франції триває дія обмежень на публічні збори. Після ослаблення правил дозволено збиратися групами не більше 10 осіб.

Напередодні в Парижі пройшли демонстрації проти дій поліцейських. За даними RFI, демонстрація, в якій взяли участь близько 250 осіб, пройшла в перший день ослаблення карантину.

Учасники зібралися в районі Сен-Сен-Дені, на північний схід від Парижа проти безчинства поліцейських.

Manifestation contre les violences policières en cours à l’île-saint-denis. Les manifestants sont actuellement nassés par la police, on fait le point avec Omar Slaouti un des organisateurs de cette manif. pic.twitter.com/GH3zZIDhXq — Taha Bouhafs (@T_Bouhafs) May 11, 2020

On l’a fait on a tenu ce rassemblement contre les #ViolencesPolicieres malgré la nasse malgré les menaces d’arrestation et d’interpellation bravo à toutes celles et ceux qui ont soutenu cette démarche dès le début Merci à toutes celles et ceux qui sont venu.e.s pic.twitter.com/gmCTEpvJwy — Madjid Messaoudene (@MadjidFalastine) May 11, 2020

Нова хвиля протестів охопила також Німеччину. Близько тисячі людей вийшли на вулиці проти обмежень в зв’язку з коронавірусом. У Берліні поліція затримала 200 осіб. Демонстрації також пройшли і у Франкфурті-на-Майні, де на вулицю вийшли близько 1,5 тисячі осіб.

У Польщі під час демонстрацій, поліція використала сльозогінний газ, щоб розігнати натовп. Крім того, у Великобританії, під час акцій протесту були заарештовані 19 осіб.

В Іспанії, під час демонстрацій в Мадриді влада оголосила про продовження обмежень до кінця червня.