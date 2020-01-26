Про це повідомляє інформагентство Agence France-Presse.
За даними агентства, в “зеленій зоні” Багдада впали п’ять ракет. Там знаходяться урядові установи і посольства, в тому числі і США.
З посиланням на джерела серед американців телеканал Al Arabiya зазначає, що кілька ракет впали всередині комплексу посольства.
Інформації про постраждалих не надходило.
Співрозмовник телеканалу Alsumaria News стверджує, що одна з ракет, якими обстріляли “зелену зону” Багдада, потрапила в будівлю американської дипломатичної місії.
Three rockets directly strike US embassy in Baghdad, Iraq https://t.co/bsc8mKXBkq
— 🇺🇸 Patriot Patty 🌵 (@SunnyArizona1) January 26, 2020
Іракські силовики заявили, що п’ять ракет, випущених з реактивної установки “Катюша”, потрапили в “зелену зону” в центрі Багдада.
За останній місяць американське посольство кілька разів піддавалося ракетним ударам. Серія атак почалася після того, як в ніч на 3 січня війська США вбили генерала елітного іранського спецпідрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) Касема Сулеймані. Пізніше стало відомо, що наказ про знищення був відданий особисто американським президентом Дональдом Трампом. На наступний день після загибелі військового, 4 січня, в “зеленій зоні” вибухнули два снаряди, а 21 січня ще кілька снарядів впали поблизу дипмісії США.
- Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї пообіцяв “сувору помсту” тим, хто вбив командира іранського елітного підрозділу “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції генерал-майора Касема Сулеймані.