Про це повідомляє інформагентство Agence France-Presse.

За даними агентства, в “зеленій зоні” Багдада впали п’ять ракет. Там знаходяться урядові установи і посольства, в тому числі і США.

З посиланням на джерела серед американців телеканал Al Arabiya зазначає, що кілька ракет впали всередині комплексу посольства.

Інформації про постраждалих не надходило.

Співрозмовник телеканалу Alsumaria News стверджує, що одна з ракет, якими обстріляли “зелену зону” Багдада, потрапила в будівлю американської дипломатичної місії.

Three rockets directly strike US embassy in Baghdad, Iraq https://t.co/bsc8mKXBkq

