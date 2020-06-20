У суботу, 20 червня, в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбувся урочистий ритуал випуску понад 650 молодих офіцерів.

Про це поінформували в прес-службі академії.

Церемонію у Львівській області відвідали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, заступники міністра оборони Ігор Старобінський та Ігор Халімон, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, командувач Сухопутних військ ЗС України генерал-лейтенант Олександр Сірський, мер Львова Андрій Садовий , місцеві чиновники, представники силових структур, країн-партнерів іноземних армій, духовенство.

Варто зазначити, що президента Володимира Зеленського на церемонії не було (він знаходиться на “особливому режимі роботи” через виявлення коронавірусу COVID-19 у першої леді Олени Зеленської). Глава держави привітав випускників через відеозвернення.

Цього року церемонія була незвичайною: в зв’язку з епідемією вона проходила за відсутності батьків, близьких і друзів випускників. Для рідних організували онлайн-трансляцію церемонії.

“Цьогорічна церемонія була схожа на ту, яку проводять для випускників Військової академії США, що у Вест-Пойнті. Уперше молоді лейтенанти сидячи слухали промови і тільки стоячи та оплесками вшановували важливі промови чи нагородження найкращих. Уперше не було стройового маршу. Все було вишукано і мало камерну стилістику. А замість монет у небо полетіли кашкети випускників”, – зазначається в повідомленні.

Серед випускників Національної академії цього року – 131 учасник бойових дій, які вступали на навчання з фронту (8 з них нагороджені державними нагородами). Разом із чоловіками випустилася і 21 жінка-офіцер.

ДОВІДКА. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного – один із провідних навчальних закладів у системі військової освіти Міністерства оборони України. Займається випуском офіцерів сухопутних військ. Знаходиться у Львові.