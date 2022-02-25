По Рівненському аеропорту завдано ракетного удару

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк у Facebook.

Він підтвердив інформацію про те, що ракета влучила в аеропорт, однак, спростував чутки про те, що ракетних ударів було декілька, наголосивши, що лише один.

Серйозних ушкоджень аеропорту не нанесено.

Мер міста додав, що деталі будуть згодом.