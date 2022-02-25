По Рівненському аеропорту завдано ракетного удару

Про це повідомив мер міста Олександр Третяк у Facebook.
Він підтвердив інформацію про те, що ракета влучила в аеропорт, однак, спростував чутки про те, що ракетних ударів було декілька, наголосивши, що лише один.
Серйозних ушкоджень аеропорту не нанесено.
Мер міста додав, що деталі будуть згодом.
- Українські прикордонники, які мужньо обороняли Зміїний острів від загарбників РФ, не піддалися на заклики бойовиків здатися.
- Нагадаємо, Російські окупаційні війська направляються до Києва із Зони відчуження.
- У Державній прикордонній службі України сповістили, що, попередньо, російські бойовики вдарили ракетами по прикордонному підрозділу в Запорізькій області.