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По Рівненському аеропорту завдано ракетного удару

Вранці 25 лютого по аеропорту міста Рівне було завданого ракетного удару окупаційних військ РФ.

П’ятниця, 25 лютого 2022, 07:10
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Про це повідомив мер міста Олександр Третяк у Facebook.

Він підтвердив інформацію про те, що ракета влучила в аеропорт, однак, спростував чутки про те, що ракетних ударів було декілька, наголосивши, що лише один.

Серйозних ушкоджень аеропорту не нанесено.

Мер міста додав, що деталі будуть згодом.

Теги: війна, Рівне, російсько-українська війна

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