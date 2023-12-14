Близько 15:40 звуки вибухів пролунали і у Києві.

Перед цим радари зафіксували зліт винищувачів МіГ-31К з російського аеродрому “Саваслейка”. Також повідомляли про можливі пуски ракет з району Липецької і з Курської областей.

З початку повномасштабної війни Росія наполегливо намагається знищити авіабазу в Старокостянтинові на заході України.

Її атакували десятками дронів, крилатих і навіть гіперзвукових ракет.