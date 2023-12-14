Тривогу оголошували по всій території України.
Близько 15:40 звуки вибухів пролунали і у Києві.
Перед цим радари зафіксували зліт винищувачів МіГ-31К з російського аеродрому “Саваслейка”. Також повідомляли про можливі пуски ракет з району Липецької і з Курської областей.
З початку повномасштабної війни Росія наполегливо намагається знищити авіабазу в Старокостянтинові на заході України.
Її атакували десятками дронів, крилатих і навіть гіперзвукових ракет.
Найпотужніша атака на аеродром у Хмельницькій області сталася у серпні 2023 року. РФ тоді завдала три хвилі ударів, застосувавши безпілотники, ракети “Калібр” і “Кинджал”. Більшість з них збили, запевняє влада.
В Старокостянтинові останні 70 років розміщується військова авіаційна частина. За часів Радянського Союзу тут були 63 бомбардувальна дивізія, а потім 7-й бомбардувальний полк.
Після здобуття Україною незалежності саме з ним пов’язана одна з найбільш ганебних сторінок вітчизняної авіації. Тут 13 лютого 1992 року під час тренувальних польотів шість фронтових бомбардувальників Су-24М втекли і не повернулися.
Їхні екіпажі вирішили самовільно полетіти в Росію і фактично викрали ці машини.
З 2008 року військова частина в Старокостянтинові має назву 7-ма бригада тактичної авіації імені Петра Франка. Назва – на честь сина Івана Франка, який сам був пілотом і розвивав військову авіацію.
Зараз авіабаза в Старокостянтинові – одна з найбільш обладнаних у країні. Тут є спеціально укріпленні укриття для стоянки і відповідна злітно-посадкова смуга.
Представлена в травні 2020 року “Візія Повітряних сил до 2035 року” декларувала, що саме аеродроми в Старокостянтинові, а також в Озерному (Житомирська область) мали бути переобладнанні, щоб стати зразковими аеродромами, зокрема, й для іноземної авіаційної техніки.
Що стосується дислокованої в Старокостянтинові авіабригади, то вона з початку війни активно була залучена до бойових дій, зокрема до операцій з деокупації острова Зміїний і підтримання оточених бійців ЗСУ на “Азовсталі”.
З кінця весни старі радянські бомбардувальники Су-24М, які є на озброєнні бригади, вдалося обладнати новітніми англо-французькими крилатими ракетами Storm Shadow (SCALP).
Саме ними авіація вражає арсенали і штаби російських військ в тилу, а також мости на Кримському перешийку. Нівелювати загрозу від цих ракет – одне з основних завдань для Кремля.
Але скільки таких бомбардувальників є в України? Насправді їх небагато, каже ВВС Україна джерело, знайоме з цим питанням.
З початку російського вторгнення ЗСУ втратили значну кількість Су-24М, їх залишилось до шести одиниць. Однак, Україна знайшла вихід з цієї ситуації, каже співрозмовник.
За його даними, під носії крилатих ракет переобладнали літаки-розвідники Су-24МР, яких в українській авіацій було близько десяти. Через застарілі характеристики їх мало використовували під час бойових дій.
Однак, виявилось, що розвідувальні літаки можливо модифікувати в ударні. На них встановили спеціальне обладнання і перетворили в носіїв крилатих ракет.