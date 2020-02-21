Про це повідомляє прес-служба поліції.
“Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням. Поліція змушена була застосувати заходи фізичного впливу для захисту громадян і припинення групового порушення правопорядку”, – йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що у справі було відкрито кримінальні провадження за статтями “блокування транспортних комунікацій”, “групове порушення громадського порядку”, “масові заворушення”, “порушення рівноправності громадян залежно від національної приналежності, поєднане з насильством або погрозами”, “умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим співробітником службових обов’язків”.
В даний момент територію санаторію, в якому розміщені на обсервації евакуйовані з Китаю українці, продовжують цілодобово патрулювати 200 співробітників правоохоронних органів.
- Напередодні евакуйовані з охопленого коронавірусом Уханю громадяни України та іноземці прибули до медичного закладу “Нові Санжари” в Полтавській області. Автобуси заїжджали в санаторій крізь клуби диму від покришок і під крики місцевих жителів. Мітингувальники поводилися агресивно і намагалися закидати автобуси камінням. У кількох автобусах розбили скло. Уздовж кожного автобуса вишикувалися ряди нацгвардійців, які супроводжували їх до воріт санаторію. Між протестувальниками в Нових Санжарах і правоохоронцями відбулися зіткнення.
- Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що проведе 14 днів з людьми, які були евакуйовані з китайського міста Ухань, в обсервації.
- В результаті заворушень у Нових Санжарах за медичною допомогою звернулися дев’ять поліцейських і одна цивільна особа. Поліція затримала 24 учасників протесту.