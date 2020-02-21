У поліції Полтавської області відкрили п'ять кримінальних справ через зіткнення в Нових Санжарах.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

“Під час прибуття колони автобусів з українцями, які прилетіли з Китаю, агресивно налаштовані громадяни почали закидати їх і поліцейських камінням. Поліція змушена була застосувати заходи фізичного впливу для захисту громадян і припинення групового порушення правопорядку”, – йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що у справі було відкрито кримінальні провадження за статтями “блокування транспортних комунікацій”, “групове порушення громадського порядку”, “масові заворушення”, “порушення рівноправності громадян залежно від національної приналежності, поєднане з насильством або погрозами”, “умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконанням цим співробітником службових обов’язків”.

В даний момент територію санаторію, в якому розміщені на обсервації евакуйовані з Китаю українці, продовжують цілодобово патрулювати 200 співробітників правоохоронних органів.