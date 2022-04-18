Три удари завдали по об’єктах військової інфраструктури, ще один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі, їх локалізують та ліквідовують рятувальники. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.

Дані уточнюються. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав місцевих жителів не знімати наслідки обстрілів на фото і відео. Також влада звернулась з прохання не поширювати неперевірену інформацію.

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Мер Андрій Садовий зазначив, що внаслідок ракетної атаки загинули шість людей. Одинадцять осіб поранено, серед них одна дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.

Також від ударної хвилі розбило вікна в готелі поблизу. У ньому живуть евакуйовані українці.