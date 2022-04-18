Про це повідомив в Telegram мер Львова Андрій Садовий.
Рятувальні та комунальні служби вже скеровано на місце подій. Війська РФ завдали збитків цивільній інфраструктурі, додав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.
Три удари завдали по об’єктах військової інфраструктури, ще один – по шиномонтажу. Внаслідок влучань сталися пожежі, їх локалізують та ліквідовують рятувальники. Об‘єкти зазнали суттєвих ушкоджень.
Дані уточнюються. Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав місцевих жителів не знімати наслідки обстрілів на фото і відео. Також влада звернулась з прохання не поширювати неперевірену інформацію.
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Мер Андрій Садовий зазначив, що внаслідок ракетної атаки загинули шість людей. Одинадцять осіб поранено, серед них одна дитина. Пошкоджено або знищено близько 40 автомобілів.
Також від ударної хвилі розбило вікна в готелі поблизу. У ньому живуть евакуйовані українці.
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