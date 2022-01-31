31 січня майже по всій території України йтиме мокрий сніг, температура повітря не опуститься нижче -2 градусів.

Про це повідомляють #Букви з посиланням на Укргідрометцентр.

На заході України температура вдень коливатиметься від -1°C до 2 градусів тепла. Вночі температура повітря буде від -2 до 1 градуса. Що вдень, що вночі йтиме мокрий сніг.

На півночі та в центрі температура вдень коливатиметься від -1°C до 1°C, вночі – від -2 градусів нижче нуля до 1 градуса вище нуля. І вдень, і вночі сніжитиме.

На півночі температура повітря вдень буде від 0 до 4 градусів тепла, вночі – від -2°C до 1°C. Всюди, окрім Запорізької області, удень і вночі сніжитиме.

На півдні буде хмарно з проясненнями. Удень температура коливатиметься від 2 до 6 градусів тепла, вночі – він -1°C до 2°C.

Майже по всіх регіонах України 31 січня буде ожеледиця. У Карпатах – значна небезпека сходження лавини.