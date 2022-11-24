Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій полковник служби цивільного захисту Олександр Хорунжий зазначив, що по всій території нашої країни силами підрозділів служби розгорнули більш як 940 "Пунктів незламності".

Про це він розповів під час брифінгу в Military Media Center.

23 листопада РФ завдала масованих ракетних ударів та ударів артилерією по восьми областях України та місту Києву. Здебільшого ворог бив по об’єктах критичної інфраструктури, зокрема об’єктах енергетики, та цивільних об’єктах. Внаслідок атаки загинуло 10 осіб, травмовано – 55, пошкоджено 36 об’єктів.

Водночас підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій долучаються до розгортання “Пунктів незламності”.

“ДСНС розгорнула понад 940 “Пунктів незламності” по всій країні. З них 740 стаціонарних — на базі пожежно-рятувальних частин і 200 мобільних. Всього у мобільних пунктах надано допомогу понад 12 300 особам”, — зазначив речник.

За його словами, під час довготривалого відключення електроенергії люди можуть отримати тут необхідну допомогу, зокрема зігрітися, попити гарячого чаю, підзарядити телефони, павербанки.

Окрім цього, Хорунжий зауважив, що приведені в готовність 100 “Пунктів незламності” на базі транспортних засобів.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що по Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.

Глава держави зазначив, що по країні підготовлено понад чотири тисячі пунктів, а планується – ще більше. Місця перебування запустили на випадок, якщо протягом годин постачання електроенергії відновити буде неможливо внаслідок російських ракетних ударів.

У “пунктах незламності” будуть доступні електрика, мобільний зв’язок та інтернет, тепло, вода, аптечка.

Їх мають відкрити обов’язково при всіх обласних та районних адміністраціях, також при школах, будівлях ДСНС тощо. На сайті nezlamnist.gov.ua представлена мапа пунктів. Дані будуть оновлюватися з відкриттями нових пунктів.

Крім того, на сайті та в кожному пункті буде інформація про найближчі АЗС, банківське відділення, аптеку та магазини.

У НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на 11 ранку 24 листопада, енергосистема України поступово відновлюється після вже сьомої атаки РФ на енергооб’єкти.

Ремонтні бригади “Укренерго” та обленерго не припиняють аварійно-відновлювальних робіт з моменту завершення атаки.

“Через специфіку атаки, яка спричинила зупинку атомних електростанцій, відновлення живлення в країні триває довше, ніж після попередніх атак. Наразі всі електростанції в Україні поступово повертаються в роботу: спочатку гідро- та теплоелектростанції, пізніше – атомна генерація. На вечір 24 листопада диспетчерський центр Укренерго прогнозує зменшення дефіциту в системі”, – наголосили у компанії.

Однак дефіцит в енергосистемі триватиме, тому задля стабільної роботи в таких умовах будуть застосовані графіки обмежень споживання електроенергії.