Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.
Видужала більше 151 991 особа, а кількість смертей збільшилася до 33 997.
Статистика по країнам наступна:
142 502 – США
97 689 – Італія
82 149 – Китай
80 110 – Іспанія
62 435 – Німеччина
40 723 – Франція
38 309 – Іран
19 784 – Великобританія
14 829 – Швейцарія
10 930 – Нідерланди
- 29 березня повідомлялося, що кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом COVID-19 досягла майже 665 тисяч осіб.