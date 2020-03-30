Про це повідомляється на сайті Центру системних досліджень та інжинірингу при університеті Джона Хопкінса.

Видужала більше 151 991 особа, а кількість смертей збільшилася до 33 997.

Статистика по країнам наступна:

142 502 – США

97 689 – Італія

82 149 – Китай

80 110 – Іспанія

62 435 – Німеччина

40 723 – Франція

38 309 – Іран

19 784 – Великобританія

14 829 – Швейцарія

10 930 – Нідерланди