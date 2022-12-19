Про це повідомив телеканал BFM-TV.
18 грудня збірна Франції програла Аргентині. За результатами матчу, рахунок зрівнявся 3:3, тому було призначено серію післяматчевих пенальті. Французів обіграли з рахунком — 4:2.
У традиційному місці скупчення вболівальників на Єлисейських полях у Парижі трапилися сутички. Місце було перекрито для пішоходів через матч. У французькій столиці розгорнули 2 750 поліцейських і жандармів.
Футбольні фанати закидали поліцію пляшками та петардами. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. У Парижі та передмісті проведено 47 затримань.
Des tirs de mortiers d’artifice sur les policiers qui évacuent les #ChampsElysees. #coupedumonde2022 #ARGFRA pic.twitter.com/h5bwTuabu7
— Clément Lanot (@ClementLanot) December 18, 2022
Також заворушення сталися у Бордо, на площі Віктуар. Поліція затримала п’ятьох осіб, які підпалювали сміттєві баки та кидали різні об’єкти у поліцію.
Ще близько 15 осіб затримано у Ліоні. Вони кидалися предметами і заподіювали шкоду на площі Белькур. Співробітники поліції отримали поранення.
У центрі Ніцці теж сталися сутички. Мер міста Крістіан Естрозі “найрішучішим чином засудив дії зловмисників, які напали на поліцію і підпалили сміттєві баки”.
France – Argentine : à Bordeaux, des affrontements ont lieu Place de la Victoire entre des supporters et des forces de l'ordre mobilisées (Images : @fabcot33) https://t.co/7crULUPlDO pic.twitter.com/ZYPAnPH5n2
— Sud Ouest Bordeaux (@SO_Bordeaux) December 18, 2022
- Ще до того, як у понеділок на першому матчі Чемпіонату світу з футболу Іран проти Англії був забитий м’яч, іранські гравці зробили потужну заяву. На знак солідарності з тими, хто протестував удома, футболісти мовчали, поки на міжнародному стадіоні Халіфа лунав національний гімн Ірану перед початком гри. Матч завершився перемогою Англії з рахунком 6:2.
- На Чемпіонаті світу з футболу в Катарі вболівальникам, одягненим у кольчуги, із пластиковими мечами та щитами з хрестом Святого Георгія, повідомили, що їм не дозволять заходити у такому вигляді на стадіон.
- В жовтні 1996 року мільярдер Рінат Ахметов став головою футбольного клубу міста Донецьк — “Шахтар”. Це було не найлегше рішення бізнесмена, і на роздуми пішов не один рік, адже він хотів, щоб команда приносила багато перемог і вболівальники були у захваті. Рішення було прийнято, і варто відзначити, що клуб йому дістався далеко не в найкращому стані, адже багато сильних гравців постійно залишали “Шахтар” у той період.