У Франції сталися масові заворушення після поразки збірної у фіналі Чемпіонату світу з футболу у Катарі. По країні затримано 227 осіб.

Про це повідомив телеканал BFM-TV.

18 грудня збірна Франції програла Аргентині. За результатами матчу, рахунок зрівнявся 3:3, тому було призначено серію післяматчевих пенальті. Французів обіграли з рахунком — 4:2.

У традиційному місці скупчення вболівальників на Єлисейських полях у Парижі трапилися сутички. Місце було перекрито для пішоходів через матч. У французькій столиці розгорнули 2 750 поліцейських і жандармів.

Футбольні фанати закидали поліцію пляшками та петардами. Правоохоронці у відповідь застосували сльозогінний газ. У Парижі та передмісті проведено 47 затримань.

Також заворушення сталися у Бордо, на площі Віктуар. Поліція затримала п’ятьох осіб, які підпалювали сміттєві баки та кидали різні об’єкти у поліцію.

Ще близько 15 осіб затримано у Ліоні. Вони кидалися предметами і заподіювали шкоду на площі Белькур. Співробітники поліції отримали поранення.

У центрі Ніцці теж сталися сутички. Мер міста Крістіан Естрозі “найрішучішим чином засудив дії зловмисників, які напали на поліцію і підпалили сміттєві баки”.