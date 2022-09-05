Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У західних регіонах сьогодні буде сухо та хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градуси.
У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів, буде хмарно з проясненням.
На півночі температура вдень буде +15…+20 градусів, без опадів.
У східних областях буде сухо. Удень буде від +16 до +19 градусів.
На півдні температура температура буде 19-22 градуси, в усіх областях буде без опадів.
У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +17..+19 градусів, буде сухо.
Нагадаємо, 4 вересня дощило лише в Луганській області, на решті України було сухо.