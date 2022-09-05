За даними синоптиків у понеділок, 5 вересня, в усіх регіонах України очікується суха та прохолодна погода. На країну насувається легке похолодання.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У західних регіонах сьогодні буде сухо та хмарно з проясненням. Температура повітря коливатиметься від +17 до +22 градуси.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +18 до +20 градусів, буде хмарно з проясненням.

На півночі температура вдень буде +15…+20 градусів, без опадів.

У східних областях буде сухо. Удень буде від +16 до +19 градусів.

На півдні температура температура буде 19-22 градуси, в усіх областях буде без опадів.

У столиці України – Києві – температура повітря вдень буде +17..+19 градусів, буде сухо.

Нагадаємо, 4 вересня дощило лише в Луганській області, на решті України було сухо.