По всій території України очікується дощ: прогноз погоди на 20 квітня

За даними синоптиків у четвер, 20 квітня, вся країна опиниться у полоні дощів.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні – на заході невеликі – опали у вигляді дощу. На півдні місцями грози.

Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, на півдні +10…+15, а найтепліше на Закарпатті – від +14 до +19 градусів. Водночас найпрохолодніше у Карпатах – +3…+8 градусів.

У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +10…+12 градусів.