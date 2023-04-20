По всій території України очікується дощ: прогноз погоди на 20 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні – на заході невеликі – опали у вигляді дощу. На півдні місцями грози.
Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.
Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, на півдні +10…+15, а найтепліше на Закарпатті – від +14 до +19 градусів. Водночас найпрохолодніше у Карпатах – +3…+8 градусів.
У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +10…+12 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.