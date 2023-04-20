російсько-українська війна
07:32 20 квітня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 По всій території України очікується дощ: прогноз погоди на 20 квітня
00:43 Україна має докази фінансування катівень спецслужбами РФ – Генпрокурор
00:18 Швеція сподівається приєднатися до НАТО до липня – глава МЗС

19 квітня

23:54 Спалах над Києвом може бути спричинений падінням на Землю космічного супутника NASA – КМВА
22:57 Над Києвом помітили спалах – користувачі діляться відео у соцмережах
22:44 Росія не уникне відповідальності за скоєні в Україні злочини – заступниця генпрокурора США
22:31 «Євросолідарність» представила план перерозподілу бюджету на доплати 30 тисяч військовим
21:59 Президент Мексики звинуватив Пентагон у шпигунстві за урядом країни – Reuters
21:41 На Донеччині відкрили фотовиставку, присвячену Соледару
21:16 Північна Корея готується запустити перший супутник-розвідник – ЗМІ
21:00 Президент Чехії підтримав вступ України в НАТО
20:52 Воллес переконаний, що війна в Україні не завершиться до 2024 року – NYT
20:35 Близько 600 видів тварин – під загрозою знищення через збройну агресію РФ
20:03 Уряд погодив створення Координаційного штабу з питань реалізації прав ВПО
19:58 США запровадили санкції проти міжнародної мережі, яка допомагала Ірану виробляти дрони
19:41 WP: «Ми робимо все, щоб допомогти Україні, але Київ занадто активно критикує ООН» – Гутерреш
19:19 «Стає системним суперником» – глава МЗС Німеччини назвала частину поїздки до Китаю «більш ніж шокуючою»
19:03 Уряд схвалив порядок ведення єдиного реєстру депортованих осіб – Мінреінтеграції
18:47 «Ми готувалися до цього туру рік»: команді Андрія Данилка не дали дозволу на виїзд з України
18:41 Колишні найманці ПВК «Вагнер» зізналися у воєнних злочинах проти українських дітей
18:13 Польща планує змінити перелік продуктів, заборонених для імпорту з України
18:03 Морили голодом та ґвалтували дітей: на Київщині судитимуть матір та її співмешканця
17:46 Фінляндія має намір запропонувати НАТО створити нову базу
17:33 Міністр оборони Китаю похвалив Путіна за «сприяння миру у всьому світі» – Bloomberg
17:12 У МОН прогнозують кадровий дефіцит у сфері освіти у кілька мільйонів фахівців
17:05 У Європарламенті закликали почати цього року переговори про вступ Молдови в ЄС

По всій території України очікується дощ: прогноз погоди на 20 квітня

За даними синоптиків у четвер, 20 квітня, вся країна опиниться у полоні дощів.

Четвер, 20 квітня 2023, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні – на заході невеликі – опали у вигляді дощу. На півдні місцями грози.

Вітер переважно північно-східний 7-12 м/с.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +8 до +13 градусів, на півдні +10…+15, а найтепліше на Закарпатті – від +14 до +19 градусів. Водночас найпрохолодніше у Карпатах – +3…+8 градусів.

У Києві сьогодні вдень помірний дощ. Вітер північно-східний 7-12 м/с. Вдень у столиці +10…+12 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

Теги: 20 квітня, грози, дощі, опади, погода в Україні, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

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