За даними синоптиків, 6 лютого, очікується часом невеликий сніг та місцями на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Зазначено, що вітер – північний, північно-східний, 5-10 м/с, у південній частині міцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 3-8° морозу, вдень 0-5° морозу.

Наголошено, що на дорогах подекуди ожеледиця.

В Карпатах сніг, температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

По Києву сьогодні хмарно, часом невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північний 7-12 м/с. Температура по області вночі 3-8°, вдень 0-5° морозу; у Києві вночі 4-6°, вдень 1-3° морозу.