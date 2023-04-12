По всій території України очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 12 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненням. Часом йтимуть дощі.
Вітер східний, у західних областях – північний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13 градусів. тепліше на півдні та Закарпатті – до +16. У Карпатах – +2…+7 градусів.
У Києві сьогодні хмарно з проясненням, часом дощитиме. Вітер східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +10 до +12 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.