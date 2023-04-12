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По всій території України очікуються невеликі дощі: прогноз погоди на 12 квітня

За даними синоптиків у середу, 12 квітня, у всіх регіонах очікуються опади у вигляді дощу.

Середа, 12 квітня 2023, 07:10
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні хмарно з проясненням. Часом йтимуть дощі.

Вітер східний, у західних областях – північний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень коливатиметься від +8 до +13 градусів. тепліше на півдні та Закарпатті – до +16. У Карпатах – +2…+7 градусів.

У Києві сьогодні хмарно з проясненням, часом дощитиме. Вітер східний 7-12 м/с. Вдень у столиці від +10 до +12 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC

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