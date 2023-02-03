По всій території України очікуються опади: прогноз погоди на 3 лютого

За даними синоптиків у п'ятницю, 3 лютого, у всіх областях очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні в Україні невеликий мокрий сніг, вдень на півдні невеликий дощ, на Закарпатті помірні опади.

На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, на Лівобережжі – південний 5-10 м/с.

Вдень температура повітря від -1 до +4 градусів, на півдні від +2 до +7, а у Карпатах від-3 до -8 градусів.

У Києві сьогодні невеликий мокрий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер північно-західний 5-10 м/с. Вдень у столиці від 0 до +2 градусів.