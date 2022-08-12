По всій території України сьогодні дощі та грози: прогноз погоди на 12 серпня

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 12 серпня, вся Україна опиниться у полоні дощів та грози.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень майже у всіх західних регіонах температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів. Трохи холодніше на Прикарпатті та Львівщині – +22…+24 та +23…25 відповідно. Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +27…+29. У всіх областях – дощі з грозами.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +25 до +29 градусів. Очікуються опади у вигляді дощу та грози.

На півночі також дощитиме та гримітимуть грози. Повітря прогріється до +25…+28 градусів. На Київщині буде трохи прохолодніше – +23…+25.

На сході стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів. Найспекотніше на Луганщині – +31…+33. Вдень – дощі з грозами.

На півдні також збережеться спекотна погода. Температура повітря коливатиметься від +29 до +31 градуса. Трохи свіжіше у Криму – +27…+29, а на Одещині найтепліше – +30…+32 градусу. Вдень – дощі та грози.

У Києві сьогодні також пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів.