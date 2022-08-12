російсько-українська війна
07:38 12 серпня: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:19 По всій території України сьогодні дощі та грози: прогноз погоди на 12 серпня
01:16 «За однієї умови» – Олексій Арестович готовий балотуватися на виборах президента
00:55 «Пам’ятаю кожен момент того фатального дня» – мати загиблої у Вінниці дівчинки побувала на місці трагедії
00:53 У перерві між подіями на фронті: суд призначив нове засідання у справі Шеремета
00:34 Вибірковість спікерів та надання переваги одній з політичних сил – підсумок телемарафону «Єдині новини» за липень

11 серпня

23:59 «Окрилить та підніме моральний дух» – Віктор Ющенко відправлятиме мед на фронт
22:47 «Російські солдати прийшли, щоб катувати, вбивати та нищити» – Кулеба відповів Шольцу на «війну Путіна»
20:58 США підтримують заклики щодо створення «демілітаризованої зони» навколо Запорізької АЕС
20:54 Тайвань відкинув план Китаю для острова «одна країна — дві системи»
20:19 В Україні збитки банків за перше півріччя сягнули 4,6 млрд грн – НБУ
19:49 «Війну зараз ми маємо зокрема тому, що всім в країні було плювати на культуру і символи» – депутатка Київради
18:55 Авіакомпанія Wizz Air після відновлення польотів до Москви опублікувала допис про підтримку українців: реакція суспільства
18:48 В Україні створять онлайн-платформу для кримськотатарської мови
18:14 Kalush Orchestra відмовився виступати на фестивалі Sea Dance через російську діджейку
17:53 Путін веде злочинну війну, і це найбільший виклик для Німеччини – Олаф Шольц
17:51 «Необхідно негайно припинити будь-які воєнні дії поблизу ЗАЕС» – генсек ООН
17:32 Проти України погодилися воювати близько 13 тисяч білорусів — Генштаб
17:13 В Україні затримали диверсантів та передали ЗСУ понад 700 координат загарбників
16:48 Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС: зафіксовано 10 «прильотів»
16:33 Понад 130 жінок з «Азовсталі» перебувають у російському полоні — Верещук
16:11 РФ готує інформаційну акцію, спрямовану на дискредитацію Володимира Зеленського
16:01 «Тваринна ксенофобія»: речниця МЗС РФ прокоментувала визнання Латвією Росії державою-спонсором тероризму
15:38 Помер легендарний футболіст львівського клубу «Карпати» Остап Савка
15:37 У Тернопільській області викрили псевдоволонтера, який незаконно продавав бронежилети
15:21 8-річний хлопчик зі Львівщини зібрав понад 70 тисяч гривень для ЗСУ, даючи сольні концерти
15:05 Міністерство оборони України рекомендувало росіянам не відвідувати український Крим
14:59 «Епоха дешевих авіаквитків за 10 євро закінчилася», – директор авіакомпанії Ryanair
14:50 ЗМІ опублікували відео вибухів на білоруському військовому аеродромі «Зябровка»
14:49 Обов’язкову евакуацію можуть запровадити ще в трьох областях України
14:31 Канцлер ФРН Олаф Шольц не підтримує заборону в’їзду росіянам до країн Євросоюзу
14:14 У Маріуполі співробітники «Міськводоканалу» протестують через відсутність зарплати
14:07 Вибухи на аеродромі у Криму могли спричинити для РФ найбільші втрати авіації з часів Другої світової війни – CNN

По всій території України сьогодні дощі та грози: прогноз погоди на 12 серпня

За прогнозами синоптиків у п'ятницю, 12 серпня, вся Україна опиниться у полоні дощів та грози.

П’ятниця, 12 серпня 2022, 07:19
Підтримати

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень майже у всіх західних регіонах температура повітря коливатиметься від +24 до +27 градусів. Трохи холодніше на Прикарпатті та Львівщині – +22…+24 та +23…25 відповідно. Найтепліше буде на Закарпатті, де повітря прогріється до +27…+29. У всіх областях – дощі з грозами.

У центральних регіонах стовпчики термометрів покажуть від +25 до +29 градусів. Очікуються опади у вигляді дощу та грози.

На півночі також дощитиме та гримітимуть грози. Повітря прогріється до +25…+28 градусів. На Київщині буде трохи прохолодніше – +23…+25.

На сході стовпчики термометрів покажуть від +27 до +30 градусів. Найспекотніше на Луганщині – +31…+33. Вдень – дощі з грозами.

На півдні також збережеться спекотна погода. Температура повітря коливатиметься від +29 до +31 градуса. Трохи свіжіше у Криму – +27…+29, а на Одещині найтепліше – +30…+32 градусу. Вдень – дощі та грози.

У Києві сьогодні також пройдуть дощі з грозами. Вдень повітря прогріється до +23…+25 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 12 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Укргідрометцентр

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook