3 січня 2022 року по всій Україні погода буде прохолодною та дощовою – на сході можливий мокрий сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі на сході України температура опуститься до -8..-14 градусів, можливий мокрий сніг. Удень температура повітря буде 2-4 градуси вище нуля.

У центрі та півночі температура уночі опуститься до -6 °C, а вдень коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.

Схожа ситуація на півдні України: вночі – -2..-5 °C, вдень – від 5 до 7 °C.

Найтепліше буде на заході України: вдень температура сягатиме 11 °C, вночі також не опуститься нижче нуля – буде від 2 до 5 градуси тепла.

У Карпатах є значна небезпека зрушення лавини.