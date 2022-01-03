Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Вночі на сході України температура опуститься до -8..-14 градусів, можливий мокрий сніг. Удень температура повітря буде 2-4 градуси вище нуля.
У центрі та півночі температура уночі опуститься до -6 °C, а вдень коливатиметься від 4 до 7 градусів тепла.
Схожа ситуація на півдні України: вночі – -2..-5 °C, вдень – від 5 до 7 °C.
Найтепліше буде на заході України: вдень температура сягатиме 11 °C, вночі також не опуститься нижче нуля – буде від 2 до 5 градуси тепла.
У Карпатах є значна небезпека зрушення лавини.
- Нагадаємо, 2 січня 2022 року в більшості регіонів України була відлига та сильний вітер.