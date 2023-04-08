По всій Україні очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 8 квітня

За даними синоптиків у суботу, 8 квітня, по всій території України очікуються невеликі дощі, а в Карпатах - сніг.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень у всіх областях очікуються опади у вигляді невеликого дощу. У Карпатах випаде сніг.

Вдень у південних та центральних областях подекуди грози.

Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.

У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів. Прохолодніше на заході – +6…+11 градусів, а у Карпатах від -1 до +4 градусів.

У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.