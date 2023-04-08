По всій Україні очікується невеликий дощ: прогноз погоди на 8 квітня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні вдень у всіх областях очікуються опади у вигляді невеликого дощу. У Карпатах випаде сніг.
Вдень у південних та центральних областях подекуди грози.
Вітер змінних напрямків 3-8 м/с.
У більшості областей температура повітря вдень коливатиметься від +10 до +15 градусів. Прохолодніше на заході – +6…+11 градусів, а у Карпатах від -1 до +4 градусів.
У Києві сьогодні невеликий дощ. Вітер змінних напрямків 3-8 м/с. Вдень у столиці від +11 до +13 градусів.
- За даними синоптиків, цьогоріч у квітні температура повітря буде вищою за норму на декілька градусів.