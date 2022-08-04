По всій Україні, окрім західних областей, дощі та грози: прогноз погоди на 4 серпня

Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На заходні сьогодні сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +24…+27 градусів. Трохи спекотніше на Закарпатті – +28…+30 градусів.
У центральних областях – дощі і грози. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів.
На півночі також дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +23 до +26 градусів. Трохи тепліше на Житомирщині – +25…+27.
На сході також очікуються дощі і грози. Температура повітря від +24 до +27. Найтепліше лише на Луганщині – +27…+29 градусів.
У південних регіонах також триватимуть дощі і грози. Температура повітря – +26…+28 градусів. Трохи нижче лише у Миколаївській області – +25…+27 градусів.
У Києві сьогодні пройдуть дощі та грози. Температура повітря прогріється до +24…+26 градусів.
- Нагадаємо, найпосушливіший липень за останні декілька десятиліть цьогоріч зафіксовано одразу у двох європейських країнах – Англії та Франції.