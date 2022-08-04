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03 серпня

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По всій Україні, окрім західних областей, дощі та грози: прогноз погоди на 4 серпня

4 серпня погода в Україні мало відрізнятиметься від погоди попереднього дня - знову фактично у всіх областях дощитиме. Виняток лише захід України, де збережеться сонячна погода.

Четвер, 4 серпня 2022, 07:16
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На заходні сьогодні сонячно та спекотно. Повітря прогріється до +24…+27 градусів. Трохи спекотніше на Закарпатті – +28…+30 градусів.

У центральних областях – дощі і грози. Стовпчики термометрів покажуть від +23 до +26 градусів.

На півночі також дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься від +23 до +26 градусів. Трохи тепліше на Житомирщині – +25…+27.

На сході також очікуються дощі і грози. Температура повітря від +24 до +27. Найтепліше лише на Луганщині – +27…+29 градусів.

У південних регіонах також триватимуть дощі і грози. Температура повітря – +26…+28 градусів. Трохи нижче лише у Миколаївській області – +25…+27 градусів.

У Києві сьогодні пройдуть дощі та грози. Температура повітря прогріється до +24…+26 градусів.

Фото: meteo.gov.ua

Теги: 4 серпня, грози, дощі, погода на сьогодні, погода, прогноз погоди, Україна, Укргідрометцентр

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