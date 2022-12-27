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По всій Україні пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом: прогноз погоди на 27 грудня

За даними синоптиків у вівторок, 27 грудня, у всіх українських областях дощі, місцями - з мокрим снігом.

Вівторок, 27 грудня 2022, 07:19
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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Сьогодні вдень в Україні пройдуть дощі. У північних та східних областях – з мокрим снігом.

Вночі та вранці місцями у південно-східній частині туман, у північних та північно-східних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер південно-західний, західний 7-12 м/с, на Прикарпатті пориви, 15-20 м/с, на високогір’ї Карпат 25-30 м/с.

Температура повітря у більшості областях коливатиметься від +2 до +7 градусів, а на заході та у Криму – +5…+10 градусів.

У Києві сьогодні вдень дощитиме. Вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний 7-12 м/с. Вдень стовпчики термометрів у столиці покажуть від +3 до +5 градусів.

Фото: facebook.com/UkrHMC/

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