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По всій Україні запроваджують екстрені аварійні відключення електроенергії

Унаслідок сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі України у всіх областях запроваджено екстрені аварійні відключення електропостачання.

П’ятниця, 16 грудня 2022, 11:00
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Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Він наголосив, що внаслідок влучань російських ракет в енергооб’єкти в декількох областях України – по всій країні вводяться аварійні відключення світла.

“Просимо з розумінням відноситись до відключень електроенергії та тимчасових перепадів подачі водо/теплопостачання”, – написав Тимошенко.

Він додав що на місцях влучань вже працюють всі відповідні служби, ДСНС та електрики.

У разі необхідності Тимошенко закликав українців користуватись “Пунктами незламності”. Їхні адреси можна знайти за посиланням.

Додамо, що за інформацією міністра енергетики Германа Галущенка 16 грудня, внаслідок чергової масованої ракетної атаки росіян, було пошкоджено енергетичні об’єкти інфраструктури на сході та півдні.

Зазначимо також, що у Києві вже запроваджено екстрені відключення електроенергії. Також повністю знеструмлені Полтава і Харків. У Кременчуці внаслідок масованого ракетного обстрілу відсутні енерго- та теплопостачання.

Теги: відключення електроенергії, екстрені відключення, енергосистема України, Кирило Тимошенко, масований ракетний обстріл

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