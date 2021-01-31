Про це повідомляється в Twitter-акаунті “Команди Навального”.
“Юлію Навального затримали на акції! Свободу Навальний!” – йдеться в повідомленні. Затримали Юлію в районі вулиці Строминка.
Сьогодні знову по всій Росії почалися акції на підтримку політика Олексія Навального.
Згідно з даними сайту “ОВД-Інфо”, затриманих налічується вже більше трьох тисяч: найбільше в Москві, Санкт-Петербурзі і Красноярську.
Затримання у Санкт-Петербурзі:
Фото: Олена Лук’янова/«Новая»
Нагадаємо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.
- У суботу, 23 січня, по всій Росії на акціях протесту на підтримку опозиційного політика Олексія Навального були затримані понад три тисячі людей.