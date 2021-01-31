Сьогодні, 31 січня, в Москві на акції протесту затримали дружину опозиціонера Олексія Навального - Юлію. Усього у 82-х містах затримали 3013 осіб.

Про це повідомляється в Twitter-акаунті “Команди Навального”.

“Юлію Навального затримали на акції! Свободу Навальний!” – йдеться в повідомленні. Затримали Юлію в районі вулиці Строминка.

Сьогодні знову по всій Росії почалися акції на підтримку політика Олексія Навального.

Згідно з даними сайту “ОВД-Інфо”, затриманих налічується вже більше трьох тисяч: найбільше в Москві, Санкт-Петербурзі і Красноярську.

Затримання у Санкт-Петербурзі:

Фото: Олена Лук’янова/«Новая»

Нагадаємо, 19 січня очолюваний російським опозиційним політиком Олексієм Навальним “Фонд боротьби з корупцією” (ФБК) опублікував розслідування про так званий палац Путіна біля курортного міста Геленджик на Чорному морі.