У суботу, 23 січня, по всій Російській Федерації почалися мітинги на підтримку заарештованого опозиціонера Олексія Навального, а також інших політв'язнів.

Про це повідомляє “Медуза”.

Демонстранти планували зібратися о 14:00 за місцевим часом на центральних площах своїх міст. Однак акції вже стартували на Далекому Сході і в Сибіру. У Москві мітинг заявлено на Пушкінській площі, а в Петербурзі – на Сенатській.

Російські правоохоронні органи оголосили протести, що плануються, поза законом, їх організаторів заздалегідь затримували і засуджували до адміністративних арештів.

На даний момент по всій Росії затримано понад 50 осіб.

Обновили данные: задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к применяют насилие, в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний. А в Чите шествие прошло спокойно! pic.twitter.com/jXQfsmv8m0 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

За даними ОВС, затримані є вже в 13 містах. У Хабаровську щодо протестантів застосовують силу, а в Благовєщенську серед затриманих є неповнолітній.

В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели. Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Разгон демонстрации во Владивостоке Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марина Шахова г. Томск (@marinashakhova24)





Во Владивостоке ОМОН побежал на протестующих. Начались задержания Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/1edUSLd199 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

А вот так сейчас выглядит вход на станцию метро Красный проспект в Новосибирске. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/BYJZMDwGIu — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Задержания во Владивостоке Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/fD01qb1USn — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Во Владивостоке первый микроавтобус с задержанными уехал от площади возле Дома офицеров Флота. Всего задержаны около 12 человек. Со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт. Фото: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/sQ5GFehJ8F — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021

Омоновцы решили, что избить девушку дубинками — хорошая идея pic.twitter.com/F52y0JWZDB — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021

В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели. Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

ОНОВЛЕНО о 13:20

На даний момент затриманих по всій Росії вже 369.

Силовики застосовують сили проти протестувальників, зокрема — дітей. У деяких містах учасників акцій б’ють. Наприклад, в Новосибірську одному з активістів після побиття терміново знадобилася медична допомога.

Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь. Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

На Пушкинский площади задержали блогера Илью Варламова. Видео: «Открытые медиа» pic.twitter.com/3nkFJiIVfz — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве. Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2 — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Оренбурге тоже проходят жесткие задержания c избиениями. Видео: «КушТау on-line» pic.twitter.com/KRfntBR1qN — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания. Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj — ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021

Корреспонденты «Медиазоны» передают, что на Пушкинской площади силовики начали теснить людей; происходят жесткие задержания — протестующих валят на землю и бьют. Одного из задержанных — подростка лет 14 — утащили в автозак, когда он давал интервью. Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021



У Москві затримали юриста ФБК і соратницю Навального Любов Соболь.

В Уфі люди почали закидати поліцію снігом.

В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

У Єкатеринбурзі поки все проходить мирно і без затримань.

ОНОВЛЕНО об 14:55

Співробітники правоохоронних органів затримали в Москві дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію.