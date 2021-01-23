Про це повідомляє “Медуза”.

Демонстранти планували зібратися о 14:00 за місцевим часом на центральних площах своїх міст. Однак акції вже стартували на Далекому Сході і в Сибіру. У Москві мітинг заявлено на Пушкінській площі, а в Петербурзі – на Сенатській.

Російські правоохоронні органи оголосили протести, що плануються, поза законом, їх організаторів заздалегідь затримували і засуджували до адміністративних арештів.

На даний момент по всій Росії затримано понад 50 осіб.

За даними ОВС, затримані є вже в 13 містах. У Хабаровську  щодо протестантів застосовують силу, а в Благовєщенську серед затриманих є неповнолітній.

 

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Публикация от Марина Шахова г. Томск (@marinashakhova24)


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ОНОВЛЕНО о 13:20

На даний момент затриманих по всій Росії вже 369.

Силовики застосовують сили проти протестувальників, зокрема — дітей. У деяких містах учасників акцій б’ють. Наприклад, в Новосибірську одному з активістів після побиття терміново знадобилася медична допомога.


У Москві затримали юриста ФБК і соратницю Навального Любов Соболь.

В Уфі люди почали закидати поліцію снігом.

У Єкатеринбурзі поки все проходить мирно і без затримань.

ОНОВЛЕНО об 14:55

Співробітники правоохоронних органів затримали в Москві дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію.

  • Раніше Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.