Про це повідомляє “Медуза”.
Демонстранти планували зібратися о 14:00 за місцевим часом на центральних площах своїх міст. Однак акції вже стартували на Далекому Сході і в Сибіру. У Москві мітинг заявлено на Пушкінській площі, а в Петербурзі – на Сенатській.
Російські правоохоронні органи оголосили протести, що плануються, поза законом, їх організаторів заздалегідь затримували і засуджували до адміністративних арештів.
На даний момент по всій Росії затримано понад 50 осіб.
Обновили данные: задержанные есть уже в 13 городах. В Хабаровске к применяют насилие, в Благовещенске среди задержанных есть несовершеннолетний.
А в Чите шествие прошло спокойно! pic.twitter.com/jXQfsmv8m0
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
За даними ОВС, затримані є вже в 13 містах. У Хабаровську щодо протестантів застосовують силу, а в Благовєщенську серед затриманих є неповнолітній.
В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели.
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Разгон демонстрации во Владивостоке
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/8dAQpnPu4A
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
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В #магадан проходит митинг в поддержку #навальный pic.twitter.com/wSjX4W3BMk
— Антон Афанасьев ☭ (@antonio_mag49) January 23, 2021
Комсомольск-на-Амуре: «Свободу Навальному!» pic.twitter.com/XRgSll9DBF
— Команда Навального (@teamnavalny) January 23, 2021
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Во Владивостоке ОМОН побежал на протестующих. Начались задержания
Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/1edUSLd199
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
А вот так сейчас выглядит вход на станцию метро Красный проспект в Новосибирске. Фото: МБХ медиа pic.twitter.com/BYJZMDwGIu
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
Задержания во Владивостоке
Фото: Валерия Федоренко / «Новая газета» pic.twitter.com/fD01qb1USn
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
Во Владивостоке первый микроавтобус с задержанными уехал от площади возле Дома офицеров Флота. Всего задержаны около 12 человек.
Со стороны протестующих в ОМОН летят пластиковые бутылки с жидкостью, камни и мелочь, что разогревает конфликт.
Фото: Валерия Федоренко / «Новая» pic.twitter.com/sQ5GFehJ8F
— Новая Газета (@novaya_gazeta) January 23, 2021
💕💕💕💕💕💕💕 #23январяЗаСвободу #Владивосток #навальный pic.twitter.com/Jj9lgnbJsy
— Rin 🖤 (@purpurewind) January 23, 2021
Омоновцы решили, что избить девушку дубинками — хорошая идея pic.twitter.com/F52y0JWZDB
— Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) January 23, 2021
В Иркутске протестующие собрались у здания правительства — Серого дома. Со ступеней с мегафоном выступают местные общественные деятели.
Видео: местный штаб Навального pic.twitter.com/9wZKtAEN9b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
ОНОВЛЕНО о 13:20
На даний момент затриманих по всій Росії вже 369.
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Силовики застосовують сили проти протестувальників, зокрема — дітей. У деяких містах учасників акцій б’ють. Наприклад, в Новосибірську одному з активістів після побиття терміново знадобилася медична допомога.
Силовики так избили участника акции в Новосибирске, что ему срочно необходима медицинская помощь.
Видео: Новосибирск ЧП pic.twitter.com/SuBmYbH60b
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
На Пушкинский площади задержали блогера Илью Варламова.
Видео: «Открытые медиа» pic.twitter.com/3nkFJiIVfz
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
⚡️⚡️⚡️ Очень жесткое задержание ребенка в Москве.
Видео: Avtozak LIVE pic.twitter.com/0kA4Vc7PM2
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
В Оренбурге тоже проходят жесткие задержания c избиениями.
Видео: «КушТау on-line» pic.twitter.com/KRfntBR1qN
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
В Красноярске в настоящий момент тоже проходят грубые задержания.
Видео: «Проспект Мира» pic.twitter.com/AcS0YBMEMj
— ОВД-Инфо (@OvdInfo) January 23, 2021
Корреспонденты «Медиазоны» передают, что на Пушкинской площади силовики начали теснить людей; происходят жесткие задержания — протестующих валят на землю и бьют.
Одного из задержанных — подростка лет 14 — утащили в автозак, когда он давал интервью.
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/MbZMvYJd1U
— Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021
У Москві затримали юриста ФБК і соратницю Навального Любов Соболь.
В Уфі люди почали закидати поліцію снігом.
В Уфе люди начали забрасывать полицию снегом
Видео: штаб Навального в Уфе pic.twitter.com/81R8hRoDrI
— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
У Єкатеринбурзі поки все проходить мирно і без затримань.
ОНОВЛЕНО об 14:55
Співробітники правоохоронних органів затримали в Москві дружину опозиціонера Олексія Навального Юлію.
- Раніше Міністерство закордонних справ заявило, що Україна занепокоєна у зв’язку з затриманням російського опозиціонера Олексія Навального.