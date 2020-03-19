По всій Україні авто з гучномовцями сповіщатимуть громадян про карантин

Від завтра всією Україною курсуватимуть обладнані гучномовцями автомобілі, які сповіщатимуть громадян про правила поведінки під час карантину.

Про це повідомила пресслсужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

“Задля інформування громадян про необхідність дотримуватися санітарно-гігієнічних норм і правил, спрямованих на запобігання зараженню коронавірусною інфекцією, у столиці організовано курсування автомобілів оперативно-рятувальної служби, обладнаного гучномовними пристроями. Сьогодні у Києві, а відзавтра по всій Україні такі автомобілі курсуватимуть вулицями міст та здійснюватимуть інформування людей про правила їх поведінки в даний період”, – йдеться в повідомленні.

Зокрема, рятувальники будуть нагадувати, що у зв’язку з карантином, громадянам наполегливо рекомендується без крайньої необхідності не залишати місця проживання:

• не виходьте на вулицю без нагальної потреби;

• не відвідуйте місця скупчення людей;

• під час перебування на вулиці одягайте захисні маски, зберігати дистанцію між людьми не менше ніж 2 метри;

• дотримуйтесь заходів особистої гігієни;

• подбайте про близьких та рідних людей літнього віку, забезпечивши їх усім необхідним, аби їм не довелось виходити на вулицю.

Зазначається, що дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширенню коронавірусної інфекції.

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