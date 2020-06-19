Колишній міністр інфраструктури Володимир Омелян докладно розповів, у чому суть підозри, про яку йому повідомили детективи НАБУ.

Про це він написав у Facebook.

“У 2015 році Міністерство інфраструктури почало розробляти нову транспортну стратегію України до 2030 року. В ході її підготовки було встановлено, що портові тарифи і збори в Україні вище в 2-3 рази за світові. Це робило українські порти неконкурентоспроможними і призвело до падіння їхнього вантажопотоку. На рівні уряду … обговорили цю ситуацію і в середині 2017 року було прийнято рішення почати поступове зниження портових тарифів і зборів, перший етап якого – зниження з 2018 року на 20% портових ставок. Це було колегіальне рішення Кабінету Міністрів”, – розповідає Омелян.

За його словами, протягом 2018-2019 років портова галузь росла на 20 %. Зараз морські порти показують зростання більше 10 %. У галузь прийшли світові інвестори: QTerminals, DP World, розвиваються контейнерні лінії.

Омелян запевняє, що уряд тоді вчинив правильно.

Володимир Омелян заявив, що якщо українські порти будуть “занадто дорогі”, то вантажі підуть до Росії і далі по залізниці через Білорусь до ЄС.

“Не можу не згадати інше рішення НАБУ – розслідувати днопоглиблення в Маріуполі і Бердянську в 2016-17 роках. Через це розслідування всі роботи були заморожені, глибини впали, українські порти зазнали збитків, вантаж пішов теж у Росію. А далі був міст, Азовська блокада. Маріуполь і Бердянськ досі не можуть оговтатися від збитків”, – зазначив колишній міністр.

За його словами, бізнес-асоціації стільки років боролися за цю знижку, вимагали зменшити розрив між завищеними ставками українських портів та інших портів хоча б чорноморського регіону: “Тепер закриються українські порти і українські екологи будуть збирати данину з нечисленних випадкових судів”.

“Ця підозра НАБУ і обшуки в орендованому будинку боку ГБР дають мені всі підстави вірити інформації від друзів з правоохоронних органів, що президент Зеленський дав незаконну вказівку почати моє переслідування, я серед топ-10 його персональних ворогів через критику яйценосної особи”, – прокоментував Омелян.

Омелян підкреслює, що якби дії Кабміну і справді завдали шкоди Україні, то логічніше було б припинити дію відповідних розпоряджень і постанов Кабміну. “Але ні! Тому що збитків немає і порушень немає. Є єдине величезне бажання – посадити мене”, – сказав Володимир Омелян.

Ексміністр повідомив, що у вівторок, 23 червня, о 10:00 йде на допит в НАБУ у цій справі.