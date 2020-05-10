Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети на першому етапі послаблення карантинних обмежень у Києві зможуть працювати лише за попереднім записом.

Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.

Між прийомом відвідувачів повинен дотримуватися часовий інтервал в 15 хвилин.

Між місцями надання послуг повинна бути дистанція:

• 3 м – при розташуванні робочих місць паралельними рядами;

• 1,8 м – при розташуванні робочих місць по осі;

• 0,7 м – від останнього робочого місця до стіни або іншої перешкоди.

Заборонено надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту: масок і одноразових рукавичок. Рукавички необхідно змінювати після кожної дії (робочого процесу), які не пов’язані між собою.

Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог і дезінфекційних заходів:

• щоденна термометрія;

• забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів;

• організація централізованого збору використаних масок, рукавичок, серветок та їх утилізації тощо;

• дезінфекційні заходи повинні проводитися кожні дві години робочого часу;

• дезінфекцію контактних поверхонь та інструментів багаторазового використання повинні проводити після кожного клієнта (або за відсутності відвідувачів – кожні 2 години);

• заклади повинні дотримуватися нормативних показників мікроклімату і забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.

На входах повинен відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, щоб не допускати осіб із ознаками ГРВІ. Клієнти повинні бути в масках і чекати своєї черги за межами приміщень. Заклади повинні забезпечити маркування відстані в 1,5 м для відвідувачів, які очікують своєї черги. Всередину допускаються люди з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м.

На входах повинні бути встановлені дозатори з антисептиком.

Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети повинні проінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх веб-сайтах, сторінках в соцмережах, при проведенні запису по телефону або в інший спосіб.

Варто зазначити, що на першому етапі відкриються салони краси, косметологічні кабінети, перукарні в об’єктах площею не більше 300 кв. м. Заклади, розташовані в ТРЦ, поки залишаються закритими (якщо не мають окремого входу з вулиці).

Також все ще закриті для відвідування: лазні, SPA салони, кабінети масажу (крім медичного), тату-салони тощо.