Про це поінформували в прес-службі Київської міської держадміністрації.
Між прийомом відвідувачів повинен дотримуватися часовий інтервал в 15 хвилин.
Між місцями надання послуг повинна бути дистанція:
• 3 м – при розташуванні робочих місць паралельними рядами;
• 1,8 м – при розташуванні робочих місць по осі;
• 0,7 м – від останнього робочого місця до стіни або іншої перешкоди.
Заборонено надання послуг без одягнених засобів індивідуального захисту: масок і одноразових рукавичок. Рукавички необхідно змінювати після кожної дії (робочого процесу), які не пов’язані між собою.
Також закладам необхідно дотримуватися загальних протиепідемічних вимог і дезінфекційних заходів:
• щоденна термометрія;
• забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту на 5 днів;
• організація централізованого збору використаних масок, рукавичок, серветок та їх утилізації тощо;
• дезінфекційні заходи повинні проводитися кожні дві години робочого часу;
• дезінфекцію контактних поверхонь та інструментів багаторазового використання повинні проводити після кожного клієнта (або за відсутності відвідувачів – кожні 2 години);
• заклади повинні дотримуватися нормативних показників мікроклімату і забезпечити наскрізне провітрювання приміщень.
На входах повинен відбуватися санітарний контроль для відвідувачів, щоб не допускати осіб із ознаками ГРВІ. Клієнти повинні бути в масках і чекати своєї черги за межами приміщень.
Заклади повинні забезпечити маркування відстані в 1,5 м для відвідувачів, які очікують своєї черги. Всередину допускаються люди з розрахунку не більше 1 людини на 10 кв. м.
На входах повинні бути встановлені дозатори з антисептиком.
Перукарні, салони краси та косметологічні кабінети повинні проінформувати клієнтів про встановлені обмеження на своїх веб-сайтах, сторінках в соцмережах, при проведенні запису по телефону або в інший спосіб.
Варто зазначити, що на першому етапі відкриються салони краси, косметологічні кабінети, перукарні в об’єктах площею не більше 300 кв. м. Заклади, розташовані в ТРЦ, поки залишаються закритими (якщо не мають окремого входу з вулиці).
Також все ще закриті для відвідування: лазні, SPA салони, кабінети масажу (крім медичного), тату-салони тощо.
- З 12 травня влада Києва розпочне вводити перший етап ослаблення карантинних обмежень. Так, відкриють: непродовольчі магазини (загальною площею до 300 кв. м, крім розташованих у ТРЦ); салони краси, косметологічні кабінети, перукарні та інші об’єкти побутового обслуговування; літні та сезонні відкриті майданчики кафе і ресторанів з дотриманням умов безпеки; парки і сквери; невеликі виробництва непродовольчих товарів і підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші); адвокатські та нотаріальні бюро; автокінотеатри.
- Вже наступного тижня в Києві почнуть діяти пункти зі збору використаних захисних масок і рукавичок.