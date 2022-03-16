Про це сповістив очільник Одеської ОВА Максим Марченко.
Зазначається, що ворожі літаки вилетіли з метою бомбардування одного з населених пунктів, та силами наших воїнів один був збитий ще на підльоті, а інший встиг лише розвернутися у бік тимчасового окупованого Криму. Пілоти катапультувалися та, як додав Марченко, “побачили дно чорного моря”.
Також в Одесі залишається відкритим питання стосовно російського десанту зі сторони моря. РФ вже декілька разів наближала свої кораблі до міста, проте після “демонстрацій” жодного разу висадка ще не здійснювалася.
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