Традиційно в Лос-Анджелесі в театрі Dolby проходить 92-а церемонія найпрестижнішої кінопремії "Оскар". Американська кіноакадемія назвала імена переможців.

Про це розповідають #Букви.

Південнокорейський фільм “Паразити” став першим неангломовним фільмом, який отримав головну статуетку – за “Кращий фільм”. Всього у фільму чотири нагороди.

Варто зазначити, що свій перший “Оскар” за акторську роботу отримав Бред Пітт. Він переміг у номінації кращий актор другого плану – фільм “Одного разу в Голівуді”.

У Пітта вже є “Оскар”, але за роботу над фільмом.

Переможці премії Оскар-2020

Кращий фільм – “Паразити”;

Краща режисерська робота – Пон Джун Хо ( “Паразити”);

Краща чоловіча роль – Хоакін Фенікс ( “Джокер”);

Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер ( “Джуді”);

Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ( “Одного разу в Голлівуді”);

Кращий анімаційний повнометражний фільм – “Історія іграшок 4”;

Кращий анімаційний короткометражний фільм – “Hair Love”;

Кращий оригінальний сценарій – Пон Джун Хо ( “Паразити”);

Кращий сценарій-адаптація – Тайка Вайтіті ( “Кролик Джоджо”);

Кращий ігровий короткометражний фільм – “The Neighbors” Window “;

Краща робота художника-постановника – “Одного разу в Голлівуді”;

Кращий дизайн костюмів – “Маленькі жінки”;

Кращий документальний повнометражний фільм – “American Factory”;

Кращий документальний короткометражний фільм – “Learning to Skateboard in a Warzone”;

Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн ( “Шлюбна історія”);

Кращий звуковий монтаж – “Аутсайдери” ( “Форд проти Феррарі”);

Кращий звук – “1917”;

Краща операторська робота – Роджер Дікінс “1917”;

Кращий монтаж – “Аутсайдери” ( “Форд проти Феррарі”);

Кращі візуальні ефекти – “1917«;

Кращий грим і зачіски – “Секс-бомба” / “Скандал”;

Кращий міжнародний повнометражний фільм – “Паразити” (Південна Корея);

Краща музика до фільму – “Джокер”;

Краща пісня – “(I’m Gonna) Love Me Again” ( “Рокетмен”).

Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.