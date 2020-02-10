Про це розповідають #Букви.
Південнокорейський фільм “Паразити” став першим неангломовним фільмом, який отримав головну статуетку – за “Кращий фільм”. Всього у фільму чотири нагороди.
Варто зазначити, що свій перший “Оскар” за акторську роботу отримав Бред Пітт. Він переміг у номінації кращий актор другого плану – фільм “Одного разу в Голівуді”.
У Пітта вже є “Оскар”, але за роботу над фільмом.
Переможці премії Оскар-2020
Кращий фільм – “Паразити”;
Краща режисерська робота – Пон Джун Хо ( “Паразити”);
Краща чоловіча роль – Хоакін Фенікс ( “Джокер”);
Краща жіноча роль – Рене Зеллвегер ( “Джуді”);
Краща чоловіча роль другого плану – Бред Пітт ( “Одного разу в Голлівуді”);
Кращий анімаційний повнометражний фільм – “Історія іграшок 4”;
Кращий анімаційний короткометражний фільм – “Hair Love”;
Кращий оригінальний сценарій – Пон Джун Хо ( “Паразити”);
Кращий сценарій-адаптація – Тайка Вайтіті ( “Кролик Джоджо”);
Кращий ігровий короткометражний фільм – “The Neighbors” Window “;
Краща робота художника-постановника – “Одного разу в Голлівуді”;
Кращий дизайн костюмів – “Маленькі жінки”;
Кращий документальний повнометражний фільм – “American Factory”;
Кращий документальний короткометражний фільм – “Learning to Skateboard in a Warzone”;
Краща жіноча роль другого плану – Лора Дерн ( “Шлюбна історія”);
Кращий звуковий монтаж – “Аутсайдери” ( “Форд проти Феррарі”);
Кращий звук – “1917”;
Краща операторська робота – Роджер Дікінс “1917”;
Кращий монтаж – “Аутсайдери” ( “Форд проти Феррарі”);
Кращі візуальні ефекти – “1917«;
Кращий грим і зачіски – “Секс-бомба” / “Скандал”;
Кращий міжнародний повнометражний фільм – “Паразити” (Південна Корея);
Краща музика до фільму – “Джокер”;
Краща пісня – “(I’m Gonna) Love Me Again” ( “Рокетмен”).
Раніше #Букви розповідали про цікаві факти нинішньої церемонії.