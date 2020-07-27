Вранці 27 липня в реанімації лікарні Запоріжжя від важких травм, отриманих після жорстокого побиття, помер боєць полку "Азов" Олег Черевко. Його позивний "Смерть".

Про це повідомляє пресслужба “Азова”.

Олег Черевко служив у лавах зенітного ракетно-артилерійського дивізіону полку, мав звання старшого солдата. Йому було 29 років. Родом він із Запоріжжя.

Так, 21 липня у Запоріжжі, чекаючи дружину під магазином, Олег Черевко зробив зауваження незнайомому чоловіку, який чіплявся до перехожих дівчат.

За це “азовець” отримав удар в голову, результатом якого став перелом основи черепа. Три доби Олег Черевко пролежав в лікарі у стані коми.

За даними поліції Запорізької області, чоловіка, що наніс важкі травми, затримали і йому було оголошено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Крім того, чоловік був раніше засудженим.

24 липня Комунарський районний суд Запоріжжя обрав йому міру запобіжного заходу з мінімальною заставою у 40 тисяч гривень. Чоловіка випустили.

До “Азову” Олег Черевко прийшов у 2018 році. У 2015 році він захищав Широкине, 2017-го ‒ воював в Авдіївці. 2016 року Олег служив у зенітно-ракетному підрозділі Національної гвардії України.