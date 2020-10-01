Про це повідомила народна депутатка України від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
“Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: “Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!” – зазначила депутатка.
Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.
Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.
Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найдосвідченіші та висококваліфіковані працівники”.
- Поліція Києва розслідує інцидент з побиттям колишнього політв’язня Володимира Балуха як розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень (ч. 4 ст. 187 ККУ).
- Прокуратура столиці заявила, що тримає розслідування кримінального провадження на контролі. Тим часом поліція розшукує можливих свідків нападу.
- 18 вересня поліція Києва затримала підозрюваного в нападі на колишнього українського політв’язня Володимира Балуха.