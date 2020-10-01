Колишній в'язень Кремля Володимир Балух, якого ушпиталили з важкими травмами після нападу, почав розплющувати очі та рухатися.

Про це повідомила народна депутатка України від “Європейської солідарності” Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

“Хороші новини від лікуючих лікарів В. Балуха: “Пацієнт стабільний, відкриває очі, рухає руками і ногами! Динаміка позитивна! Потрібен час! Займаємось!” – зазначила депутатка.

Як повідомляли раніше, колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили у Києві в ніч на 8 вересня — рівно за рік після його звільнення.

Його у непритомному стані в столичному Гідропарку знайшла жінка, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці. Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука, а також важка черепно-мозкова травма. Вдень 8 вересня його прооперували і перевели до відділення реанімації. Стан — тяжкий.

Столична лікарня передала інформацію про напад до Нацполіції. Там запевняють, що справою займаються “найдосвідченіші та висококваліфіковані працівники”.