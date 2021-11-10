Побиття музичного продюсера Миколи Журавльова: нападника затримано

Правоохоронці затримали особу, що, як вважає слідство, вчинила напад на музичного продюсера Миколу Журавльова в Києві.

Про це повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

Як сповіщалося, музичного продюсера Миколу Журавльова, який співпрацював з гуртом KAZKA і російською співачкою Ольгою Бузовою, жорстоко побили в Києві. Напад, за словами Журавльова, стався в під’їзді будинку, в якому він мешкає. Обставини нападу в дописі автор не подав.

10 листопада прокуратура Києва сповістила, що інцидент стався ввечері суботи, 6 листопада, в Шевченківському районі столиці. Нападником виявився сусід Журавльова.

“Між потерпілим, автором пісень відомого українського гурту, та його сусідом, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, стався конфлікт. Під час вказаного інциденту підозрюваний наніс потерпілому не менше одного удару в область правої скроневої ділянки”, — йдеться в повідомленні.

Сусідові повідомлено про підозру у завданні умисного тяжкого тілесного ушкодження (ч. 1 ст. 121 ККУ). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.