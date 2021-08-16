Побиття танцюриста Дорофеєвої: потерпілий вийшов з коми, у якій пробув 15 днів

Про це співачка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Вона спілкувалася з мамою хлопця, яка повідомила, що танцюрист вийшов із коми.

Євген пробув у комі 15 днів.

Співробітник УДО, який здійснив напад, перебуває в СІЗО. Його підозрюють в умисному тяжкому тілесному ушкодженні.

Чоловіку загрожує до 8 років тюрми.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 1 серпня, близько 7:40 ранку, поблизу кав’ярні на вул. Антоновича між 28-річним працівником УДО та 22-річним танцюристом шоу-балету стався словесний конфлікт (відомо, що постраждалий Гончаренко разом із друзями вийшов із клубу “Ліфт”). Під час конфлікту нападник наніс потерпілому сильний удар кулаком в голову, від якого останній впав на землю. Нападник зник з місця вчинення злочину.

Потерпілого госпіталізували до КНП “Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги” з важкою закритою черепно-мозковою травмою.

Невдовзі правоохоронці встановили особу нападника (ним виявився співробітник УДО) та затримали його у порядку ст. 208 КПК України.

Водночас слідчі Територіального управління ДБР Києва уже повідомили чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років. Чоловіка затримали. За клопотанням прокурорів Голосіївський райсуд Києва відправив працівника УДО під варту на 60 діб.