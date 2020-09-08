Колишній бранець Кремля Володимир Балух, якого цієї ночі жорстоко побили, прооперований і перебуває в реанімації у тяжкому стані.

Про це повідомила у Facebook нардеп, співголова фракції “Європейська солідарність” Ірина Геращенко.

За словами політикині, наразі Балух прооперований, операцію робив хірург Юрій Андрейко. Колишній бранець Кремля був переведений до реанімації у важкому стані.

“Володимир Балух знаходиться в лікарні швидкої допомоги, куди швидка привезла його опівдні. Скільки він знаходився без свідомості після звірячого побиття — не відомо, встановити це мають правоохоронці. Лікарі зробили і роблять все можливе для стабілізації його стану. Тільки що закінчилася операція, його перевели в реанімацію. У Володі важка черепно-мозкова травма, операція була на голові, стан важкий”, — написала Геращенко.

Вона зазначила, що наразі до Балуха не пускають відвідувачів. Крім того, лікарі не можуть розповсюджувати деталі щодо його стану у зв’язку з тим, що триває слідство.

Побиття Балуха

Колишнього українського політв’язня Володимира Балуха жорстоко побили в Києві в ніч на 8 вересня.

Його у непритомному стані в столичному “Гідропарк” знайшла очевидиця, яка викликала лікарів. Це відбулося лише вранці.

Зараз відомо, що у Балуха зламані ключиця і рука. За яких обставин він отримав поранення наразі невідомо. Правоохоронці відпрацьовують місце скоєння злочину, встановлюють свідків і очевидців цієї події.

Що відомо про колишнього бранця Кремля?

Володимир Балух народився 8 лютого 1971 року в селі Серебрянка, що у Криму. Він навчався в агроуніверситеті Сімферополя, потім працював інженером по водозбереження в місцевому колгоспі.

У Володимира Балуха дві ділянки землі, на яких він вирощував пшеницю, а також домашнє господарство.

Він двічі балотувався до парламенту (у 2006 та 2010 роках) від Конгресу українських націоналістів. Після незаконної анексії Криму Росією він залишився громадянином України, відмовившись від російського громадянства.

У червні 2016 року “суд” в Криму засудив його до примусових робіт у зв’язку з тим, що він образив співробітника поліції, який брав участь в проведенні у нього обшуку у листопаді 2015 року.

В грудні 2016 року проти Балуха відкрили кримінальну справу за незаконне зберігання і носіння вогнепальної зброї та боєприпасів.

У серпні 2017 року “суд” засудив Балуха до трьох років і семи місяців колонії загального режиму. 7 вересня 2019 року він був звільнений в рамках обміну засуджених між Україною і Росією.

У понеділок, 31 серпня, у Києві відбувся з’їзд партії “Європейська солідарність”, присвячений місцевим виборам, які мають відбутися у жовтні. На з’їзді було оголошено, що команди партії в обласну та міську ради очолять знакові особистості. Це, зокрема, колишні політв’язні Кремля Роман Сущенко та Володимир Балух.