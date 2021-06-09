Про це повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post.

Зазначається, що хоча пожежа почалася лише з однієї точки, вона поширилася протягом півгодини приблизно на десять різних точок в цьому районі.

Наразі на місці події працюють 11 пожежних літаків і 29 пожежних команд.

Пожежі поки ще не куповані, і вони наближаються до першої лінії будинків в Яд-ха-Шмона і Абу-Гош. У зв’язку з цим поліція почала евакуацію жителів з їхніх будинків в кібуці Маале ха-Хаміш.

Крім того, влада закрила шосе 425 в напрямку Натаф, а дорога між Хар-Адар і Маале-ха-Хаміш закрита в обох напрямках.

Ізраїльські залізниці оголосили, що лінія між Єрусалимом і аеропортом Бен-Гуріон також закрита до подальшого повідомлення.

  • Раніше повідомлялось, що внаслідок пожежі на хімічному заводі в місті Пуна на заході Індії загинули 18 людей.