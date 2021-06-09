У середу біля міст Неве-Ілан і Абу-Гош, на захід від Єрусалима, спалахнули дві лісові пожежі.

Про це повідомляє ізраїльська газета The Jerusalem Post.

Зазначається, що хоча пожежа почалася лише з однієї точки, вона поширилася протягом півгодини приблизно на десять різних точок в цьому районі.

Наразі на місці події працюють 11 пожежних літаків і 29 пожежних команд.

Пожежі поки ще не куповані, і вони наближаються до першої лінії будинків в Яд-ха-Шмона і Абу-Гош. У зв’язку з цим поліція почала евакуацію жителів з їхніх будинків в кібуці Маале ха-Хаміш.

Крім того, влада закрила шосе 425 в напрямку Натаф, а дорога між Хар-Адар і Маале-ха-Хаміш закрита в обох напрямках.

Ізраїльські залізниці оголосили, що лінія між Єрусалимом і аеропортом Бен-Гуріон також закрита до подальшого повідомлення.

השריפה סמוך לנווה אילן | דליקה נוספת מתפתחת באזור. האש מתקרבת לקווי הבתים ביד השמונה ואבו גוש@VeredPelman pic.twitter.com/xyPaH290RH — כאן חדשות (@kann_news) June 9, 2021

עשרות ציוותי כיבוי והצלה פועלים בשעה זו בשריפה. טרם הושגה שליטה על האש שמתפשטת לעבר היישובים מעלה החמישה ויד השמונה.

כמו כן, לטובת מאמצי הכיבוי מופעלים כ- 10 מטוסי כיבוי ובנוסף יחידת העילית ‘להבה’ בדרכה למקום.

חפ”ק מפקד המחוז נפתח בכניסה לתחנת הדלק נווה אילן. https://t.co/cmvB8K2aqn pic.twitter.com/9YSRlf90j2 — כבאות והצלה לישראל (@102_IL) June 9, 2021