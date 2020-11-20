У госпіталі у Винниках поблизу Львова сталася нештатна ситуація з киснем. Десятки важких хворих на коронавірус терміново евакуюють.

Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.

“У Винниках нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі”, — повідомив міський голова.

Пацієнтів евакуюються до лікарні швидкої допомоги і 8-ої міської лікарні.

“Бригади швидких вже виїхали. […] Не думав, що новий “ковідний” корпус на Миколайчука, який ми щойно відкрили, знадобиться так швидко”, — додав Садовий.