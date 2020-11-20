Про це повідомив львівський міський голова Андрій Садовий.
“У Винниках нештатна ситуація з киснем у обласному військовому госпіталі. Попередньо, мова йде про вибух при заправці. Декілька десятків пацієнтів, які потребують штучної подачі кисню, потребують термінової евакуації до інших медзакладів. Серед пацієнтів є й важкі”, — повідомив міський голова.
Пацієнтів евакуюються до лікарні швидкої допомоги і 8-ої міської лікарні.
“Бригади швидких вже виїхали. […] Не думав, що новий “ковідний” корпус на Миколайчука, який ми щойно відкрили, знадобиться так швидко”, — додав Садовий.
- Нагадаємо, станом на 19 листопада у Львівській область – 39 916 випадків зараження коронавірусом; 1119 пацієнтів померли, 25 922 одужали.
- Раніше місцева влада Львова прийняла рішення скасувати вихідні дні, аби не запроваджувати ухвалений Кабінетом Міністрів “карантин вихідного дня”.