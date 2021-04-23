В Рамбує (близько 45 км від Парижа, департамент 78, Івлін) в приміщенні поліційного відділку було вбито поліціянтку. Президент Франції Емманюель Макрон пов'язав цей випадок із тероризмом.

Про смерть поліціянти сповістила Нацполіція Франції.

“Нацполіція в траурі. Наша колега Стефані М. боягузливо вбита у приміщенні поліцейського відділку Рамбує”, — йдеться в повідомленні.

Поліція не інформує про обставини події. Близько 4:40 за київським часом на сторінці відділку з’явилося попередження про проведення операції із проханням оминати район.

Емманюель Макрон, реагуючи на цю подію зазначив:

“Нація на стороні її сім’ї, колег та поліції. У боротьбі з ісламістським тероризмом ми не здамося”.

Прем’єр Франції Жан Кастекс назвав загиблу “однією з повсякденних героїнь”, а її вбивство — “жестом нескінченного боягузтва”.

Агентство Reuters, посилаючись на джерела у сфері безпеки, інформує, що загибла була адміністративним працівником відділку.

“Зловмисник вдарив жінку ножем у горло, повідомили два джерела. Нападника застрелили співробітники поліції. Джерело в суді, наближене до слідства, заявило, що зловмисник кричав “Аллаху Акбар”, — пише Reuters.

За інформацією видання, нападник був громадянином Тунісу, який законно проживав у Франції, раніше в полі зору поліціянтів не перебував.