Про це повідомляє видання The Daily Beast.

Зазначається, що вибух пролунав за кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Неназваний військовий чиновник США заявив The New York Times, що вибух стався біля головного входу до аеропорту, відомий як Ворота абатства.

Водночас троє неназваних чиновників США заявили CNN, що вибух влаштував смертник. Білий дім підтвердив, що президента Джо Байдена поінформували щодо інциденту.

Крім того, вибух вже підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter.

“Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертв наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо”, – заявив Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can.

— John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021