Про це повідомляє видання The Daily Beast.

Зазначається, що вибух пролунав за кілька годин після того, як військові США попередили про неминучу терористичну загрозу.

Неназваний військовий чиновник США заявив The New York Times, що вибух стався біля головного входу до аеропорту, відомий як Ворота абатства.

Водночас троє неназваних чиновників США заявили CNN, що вибух влаштував смертник. Білий дім підтвердив, що президента Джо Байдена поінформували щодо інциденту.

Крім того, вибух вже підтвердив речник Пентагону Джон Кірбі у Twitter.

“Ми можемо підтвердити вибух біля аеропорту Кабула. Інформація про жертв наразі неясна. Ми надамо додаткову інформацію, коли зможемо”, – заявив Кірбі.

We can confirm an explosion outside Kabul airport. Casualties are unclear at this time. We will provide additional details when we can. — John Kirby (@PentagonPresSec) August 26, 2021

Оновлено о 18:14:

За даними міжнародного агентства Reuters, офіційний представник Талібів заявив, що щонайменше 13 людей загинули в результаті нападу на кабульський аеропорт. В це число входять жінки і діти, а також поранені кілька охоронців Талібану.

Місцеві ЗМІ повідомляють про 2 загиблих і щонайменше 15 поранених.

Update: Several people wounded in the blast close to Kabul airport have been taken to Emergency Hospital. #Afghanistan pic.twitter.com/qjdI4o7aGF — TOLOnews (@TOLOnews) August 26, 2021

За даними Sky News, вибух стався біля готелю Baron, де зупинялися британські солдати й журналісти.

Нагадаємо, що Сполучені Штати і їх союзники закликали людей залишити аеропорт Кабула через загрозу терористичної атаки з боку “Ісламської держави”.

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