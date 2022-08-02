Поблизу берегів Туреччини помітили перше судно з українським зерном – Reuters

У вівторок, 2 серпня, у Чорному морі біля узбережжя Туреччини помічено перше судно, що перевозило українське зерно на світові ринки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням свідчення очевидця.

Судно Razoni під прапором Сьєрра-Леоне вийшло з українського порту “Одеса” в понеділок, і міністерство оборони Туреччини повідомило, що воно, як очікується, досягне входу в протоку Стамбула близько 21:00 за місцевим часом (14:00 за східним часом).

Перша інспекція зернового судна, яке прямує до Лівану, буде проведена в Стамбулі в середу близько 10:00 за місцевим часом (3:00 ранку за східним часом).

“Інспекцію проводитиме делегація у складі представників Туреччини, України, ООН та РФ на суховантажному судні Razoni, що перевозить 27 тисяч тонн кукурудзи”, – зазначили в Міноборони Туреччини.

1 серпня перше судно для експорту українського зерна вийшло з порту в Одесі. Цей крок, здійснений в межах “зернової угоди” спрямований на розв’язання проблеми продовольчої кризи та голоду у світі.

Раніше речник ООН Фархан Хак зазначив, що сторони договору та ООН щодо експорту українського зерна перебувають у тісному контакті. Спільний координаційний центр щодо втілення угоди став працювати 26 липня.

Перша українка у Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц розкритикувала угоду щодо експорту зерна з України в листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу. Вона зазначила, що “зернова угода” є “провальною”. Конгресвумен додала, що ООН зазнала краху, бо провалила основну функцію збереження миру та безпеки у світі.

Водночас міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що розблокування портів дасть як мінімум 1 млрд доларів для української економіки.