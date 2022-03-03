У Румунії поблизу Чорного моря з радарів зник патрульний винищувач МіГ-21. Гелікоптер, який був відправлений на його пошуки, розбився.

Про це повідомляє Reuters.

Зниклий винищувач вилетів о 19:50 з бази ім. Михаїла Коґельничану, що біля Констанци. За даними Міноборони Румунії, МіГ втратив зв’язок із диспетчерами о 20:03 і зник з радара у районі між Коджалаком і Гура Добруджа.

На пошуки винищувача відправили гелікоптер IAR 330-Puma. Згодом він впав у районі Гура Добруджа, приблизно за 11 кілометрів від аеродрому. Перед аварією пілот нібито встиг повідомити погані погодні умови та отримав вказівку повертатися. Внаслідок падіння гелікоптера всі п’ятеро членів його екіпажу загинули.

Пошуки винищувача тривають, доля його пілота невідома. Також цілком ймовірно, що до цього може бути країна-агресор РФ, оскільки вона цурається бити по транспорту інших країн. Румунія, зауважимо, є членом НАТО.